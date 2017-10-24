Краны NOPO поднимают Россию

По словам коммерческого директора NOPO ENGINEERING по поставкам грузоподъемных, транспортных и других логистических систем Яромира Тлусты, компания передаст краны российскому заказчику в феврале 2018 года. «Контракт на оснащение литейного корпуса «ТВЗ» специальной грузоподъемной техникой NOPO ENGINEERING получила благодаря победе в тендере, в котором принимали участие ведущие мировые производители данной продукции. Важным условием было соблюдение точно указанных требований для безопасной и надежной работы в экстремальных условиях. Основной задачей литейных кранов является транспортировка жидкого металла», - пояснил Тлусты.

Ранее NOPO ENGINEERING также поставила ЗАО «ТихвинХимМаш» два трансбордера (трансбордер предназначен для поперечного перемещения вагонов с одного пути вагоносборочного цеха на другой) стоимостью 20 млн крон (около 800 тыс. евро). Первый так называемый внутренний трансбордер грузоподъемностью 80 т и длиной 25 м был поставлен в конце 2014 года, а наружный грузоподъемностью 80 т и длиной 32 м – был передан заказчику в июне 2015 года.

«У нас богатый опыт работы в этой области. В прошлом наши трансбордеры, которые обеспечивают эффективное, быстрое и безопасное управление подвижным составом, приобрели такие крупные компании, как Škoda Transportation, ČKD Vagonka, ČMKS – Lokomotivy Česká republika, а также Škoda Auto», - отметил Яромир Тлусты.