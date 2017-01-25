25-01-2017 14:34 | Ольга Васинкевич

Машиностроительная компания Kovosvit MAS из Сазимова Усти, которая в минувшем году столкнулась с затруднениями из-за заблокированных счетов, планирует в 2017 году проникнуть на рынки Германии и Румынии. Компания убеждена, что там для нее открываются большие перспективы с реализацией пятиосвевых обрабатывающих центров. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Kovosvit Либор Кухарж. Главную производственную новинку – станок, позволяющий пятиосевую обработку – компания представит на ярмарке машиностроения в Брно.

Компания Kovosvit производит от 30 до 50 станков в месяц. План на 207 год – 360 машин, из них 145 – в первые пять месяцев, которые будут проданы за 450 миллионов крон (16,6 млн. евро). Ключевым рынком сбыта глава компании считает Чехию, тем не менее, далее фирма смотрит в сторону Словакии, Польши, где у нее имеется дочерняя фирма. В то же время, Kovosvit рассматривает возможность возвращения на немецкий рынок, который является крупнейшим рынком обрабатывающих станков в Европе. «У нас есть продукция, которая весьма конкурентоспособна, как по цене, так и по техническим параметрам», - подчеркнул Либор Кухарж.

Ставку делает Kovosvit и на Румынию. «Там активные инвестиционные настроения и проходит обновление станочного парка в компаниях. Мы осуществляем туда поставки уже продолжительное время, но хотели бы увеличить объемы экспорта в это государство в три раза», - планирует Кухарж. Очень важным рынком считает глава компании и Россию: «Мы предполагаем продажи там в марте и апреле. Конкретные договоры уже у нас на столе», - продолжает шеф Kovosvit.

Поставки компания Kovosvit делает чаще всего мелким потребителям, которые часто приобретают одну-две машины. По словам Либора Кухаржа, большее количество клиентов делает торговлю стабильнее. В первом квартале 2017 года отправится крупнейший заказ в Индию на сумму 25 миллионов крон (925.925 евро). Далее, как сообщил Либор Кухарж, в стадии переговоров находятся поставки для компании Volkswagen, контракты в Польше и для фирмы Motorenwerk.