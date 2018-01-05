Кому после «бархатного развода» живется лучше - чехам или словакам?

Было проведено сравнение числа потребительских корзин, в набор которой вошло 18 товаров. Оно показало, что среднестатистический житель Чехии может приобрести на свою зарплату (указан размер нетто-зарплаты за третий квартал 2017 г.). 24 покупательские корзины, а среднестатистический житель Словакии – 21-у. При этом содержимое потребительского «лукошка», несмотря на то, что продукты покупали в магазинах одной сети, оказалось в Чехии более дорогостоящим, чем в Словакии.

Жилье и продукты питания в Чехии дороже, чем в Словакии, транспорт –дешевле

Дороже чехам приходится не только поход в магазин, но и билеты в кино, услуги парикмахера, приобретение жилья – например, покупка стандартной квартиры в чешской столице, а именно в пражском районе Jižní Město, сравнимом по уровню с братиславской Петржалкой. Однако благодаря высшим доходам чехи скорее выплачивают кредиты банкам. В случае покупки квартиры в пражском спальном районе – за 13,5 лет, тогда как словаки – почти за 15 лет.

Гражданам Словакии, тем не менее, гораздо дороже обходится транспорт, как общественный, так и личного пользования. К примеру, единый годовой проездной билет на все виды общественного транспорта в Братиславе почти вдвое дороже пражского. На три кроны больше за литр бензина словакам приходится заплатить на автозаправках, чех на свою заплату может купить ежемесячно на 150 литров топлива больше своего словацкого собрата. Незначитерльно дороже в Словакии и базовая комплектация автомобиля Škoda Fabia Combi.

Интересны также цифры, приведенные осенью 2017 г. по итогам исследования группы Allianz. Благосостояние среднего жителя Чехии в 2016 г. составило 12 630 eвро (около 328 000 крон), среднего жителя Словакии –6150 eвро (160 000 крон), а в Польше – 7070 eвро (184 000 крон).