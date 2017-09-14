Компания ARAKO поставит арматуру на АЭС «Ханхикиви»

«Контракт на поставку трубопроводной арматуры для АЭС «Ханхикиви» мы заключили в декабре 2016 года. После этого у нас прошел аудит, решались поставленные задачи, связанные с квалификацией поставщика для проекта. Над проектом мы работаем непрерывно, в настоящее время решаем технические вопросы», - отметила Юлия Долгушева, исполнительный директор компании ARAKO.

Отметим, что АЭС «Ханхикиви-1» будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 на мысе Ханхикиви в районе финского города Пюхяйоки. Планируется, что старт работам по возведению станции будет дан в 2018-19 гг., производство электроэнергии должно начаться – в 2024 году. Проект соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности, которые считаются самыми строгими в мире.