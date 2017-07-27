Koh-i-noor открывает собственные магазины в России

Тимур Кашапов
27-07-2017
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Чешский производитель художественных, школьных и канцелярских принадлежностей Koh-i-noor расширяется в Россию. Об открытии первой точки продаж за пределами Чешской Республики и Словакии сообщил генеральный директор компании Властислав Бржиза.

Иллюстративное фото: официальный сайт компании Koh-i-noorИллюстративное фото: официальный сайт компании Koh-i-noor «В настоящее время ведется активная подготовительная работа к запуску трех магазинов под брендом Koh-i-noor в Москве. Открытие первого из них запланировано на вторую половину 2017 года», - сказал Бржиза.

Помимо России, компания расширяется и в другие страны. В частности, Koh-i-noor в ближайшие месяцы собирается сдать в эксплуатацию склад в Польше стоимостью 60 млн крон, а также начать работу в Германии. «Кроме того, мы планируем открыть магазин в Нью-Йорке», - пояснил глава Koh-i-noor.

На данный момент крупнейшему производителю канцелярских товаров в ЧР принадлежит 100 магазинов в Чехии и 15 в Словакии. Штат сотрудников компании составляет 150 человек. Около 50% объема производства Koh-i-noor экспортируется более чем в 50 стран мира. К главным экспортным территориям относятся государства Европейского Союза‚ Средний и Дальний Восток‚ Латинская Америка‚ США‚ Канада.

Тимур Кашапов
27-07-2017
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