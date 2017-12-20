Kого чехи считают богатым?

Лорета Вашкова
20-12-2017
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Кто, по мнению чехов, является богатым человеком? Как показало недавнее исследование, проведенное агентством GfK по заказу лотерийной компании Sazka, состоятельным граждане Чехии считают своего соотечественника, чьи ежемесячные нетто-доходы превышают 50 тысяч крон (около 1920 евро).

Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 «Именно с этого значения, месячных чистых доходов в размере 50 000 крон, начинается доход богатства в представлении наших сограждан. Интересно, что с 2009 года данная цифра не изменилась, несмотря на то, что среднемесячная заработная плата за последние 8 лет в Чешской Республике возросла на более чем 20 процентов», - прокомментировала результаты опроса пресс-секретарь общества Sazkа Вероника Диамантова.

Женщины намного чаще считают, что истинное богатство, помимо финансовой устойчивости, предполагает также наличие хорошего здоровья, любви и семьи, а для мужчин символом благосостояния чаще является свобода в принятии решений, чувство власти и возможность не работать.

По мнению большинства респондентов, имущим человеком может считать себя владелец капитала в размере 10 миллионов крон.

Треть жителей Чехии чувствует себя ныне более обеспеченными, чем в прошлом году

Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 Богатыми хотят быть 71 процент чехов. Подобные мысли немного чаще лелеют мужчины, хотя разрыв между полами по этим показателям и незначителен. чаще всего разбогатеть мечтают люди в возрасте до 30 лет, проживающие в больших городах, а также лица, не вступившие в брак. Зажиточными себя считает относительно небольшая часть чешского населения, причем чаще всего речь идет о представителях старших возрастных групп 50 - 65 лет.

Темпы роста отечественной экономики растут, повышаются оклады в некоторых секторах, поэтому неудивительно, что около трети жителей Чехии в текущем году чувствует себя более обеспеченными, чем в прошлом. При этом примерно половина чехов дает себе обещание быть более экономными в наступающем году и держать расходы под контролем, а некоторые намерены быть более внимательными к ценникам. Так же, как и в 2009 году, и ныне участники опроса считают, что у богатых гораздо больше шансов преумножить свой капитал, куда больше возможностей развлекаться и в целом больше свободы, в то время как времени и любви в жизни, наоборот, меньше, чем у остальных.

Лорета Вашкова
20-12-2017
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