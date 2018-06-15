Каждую неделю – новая минипивоварня!

График работы фестиваля

Pivo na Náplavce:

в пятницу, 15 июня, c 14:00 до 22:00. В субботу, 16 июня, c 10:00 до 22:00.

График работы дегустационного фестиваля в Пражском Граде: в субботу и воскресенье до 20:00.

«Первое пиво для женщин»

Минипивоварни, нередко семейные, в стране начали основывать после 1990 года. Особую популярность они начали завоевывать после 2003 -2004 гг., и их число расширяется на протяжении последнего десятилетия. На фестивале, который гостит набережная Рашина (причал Наплавка), можно освежиться специальным сортом Vltavská čubička производства Krušnohor, сваренным по случаю этого востребованного дегустационного праздника. Представительницам слабого пива предложат сорт Аurosa, который называют «первым пивом для женщин».

Прага принимает два фестиваля

«Продукция этого предприятия снискала самое большое признание со стороны посетителей прошлогоднего фестиваля и удостоилась звания лучшей. Сейчас посетители, кроме прочих сортов, отведают пшеничное пиво верхового брожения с плотностью 8%, для которого требуется в целом менее сложное оборудование, чем для пива низового брожения», – сообщил директор фестиваля Иржи Седлачек. В прошлом году на фестивале Pivo na Náplavce побывало свыше 10000 гостей.

До 10000 гл пива

Количество отечественных маленьких пивоварен с объемом производства до 10000 гектолитров пива в год непрерывно растет. В среднем каждую неделю открывают один новый заводик. Только за прошлый год их число приумножилось на примерно 50 и достигло на сегодняшний день порядка 400. Годовая мощность большинства не достигает 1000 гл и составляет лишь незначительную часть от объема потребляемого в Чехии пива.