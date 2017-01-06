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Аспекты экономики Каждая третья купленная в Чехии машина - Škoda

06-01-2017 12:48 | Антон Каймаков

На рынке новых автомобилей в Чехии был зарегистрирован исторический рекорд. В 2016 году граждане страны приобрели самое большое количество машин только-только сошедших с конвейера – более четверти миллиона автомобилей. Росту способствовало общее экономическое оживление и расширение предложения новых моделей.

Иллюстративное фото: Архив компании ШкодаИллюстративное фото: Архив компании Шкода Информация была опубликована Союзом импортеров автомобилей и Médea Research, осуществивших анализ данных Центрального регистра автотранспорта.

В 2016 году в Чешской Республике была осуществлена регистрация 259 693 машин, что на 12,5% больше, чем годом раньше.

На рынке страны продолжает царствовать компания Škoda Auto. 31,7% внесенных в регистр записей касается именно моделей, выпущенных этой фирмой. Модели Škoda заняли также первые четыре места среди самых востребованных машин - Škoda Octavia (28 406 штук), Škoda Fabia (21 769), Rapid (11 359) и Superb (11 100). Последующие места занимают - Hyundai i30 и Volkswagen Golf.

Škoda Auto увеличила объемы продаж своих моделей в 2016 году более чем на 11%.

75% проданных в Чехии в 2016 году машин приобрели фирмы, а 25% частные лица.

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