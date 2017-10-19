Kabelovna Kabex собралась в Индию

Чешская компания Kabelovna Kabex претендует на поставки почти 800 кабельных проходок на АЭС «Куданкулам». Соответствующий тендер объявила российская компания «Атомстройэкспорт». Стоимость заказа оценивается 12 млн долларов (около 320 млн крон). ČTK об этом сообщил директор компании Kabelovna Kabex Антон Слободин.
Для первых двух блоков АЭС «Куданкулам» Kabelovna Kabex уже поставила 2500 км кабелей примерно на ту же сумму. «Подготовка к тендеру началась весной 2017 года. Результат может быть известен через месяц», - отметил Слободин.
АЭС «Куданкулам» является единственной в Индии атомной электростанцией с реакторами ВВЭР. В июле этого года «Атомстройэкспорт» подписал контракт на осуществление проектных работ и поставку ключевых компонентов для пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам».
Kabelovna Kabex с 105 сотрудниками (выручка в 2016 году составила почти 150 млн крон) реализовала заказы на поставку примерно 5000 модификаций кабелей, проходок и соединителей для энергетики, химической промышленности, нефтепереработки и транспортных тоннелей. Производство на предприятии ведется под заказ, большинство наименований производимой продукции компания разрабатывает самостоятельно.
Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу
Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии
Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины
Летейский город Марины Цветаевой