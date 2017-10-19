Kabelovna Kabex собралась в Индию

Для первых двух блоков АЭС «Куданкулам» Kabelovna Kabex уже поставила 2500 км кабелей примерно на ту же сумму. «Подготовка к тендеру началась весной 2017 года. Результат может быть известен через месяц», - отметил Слободин.

АЭС «Куданкулам» является единственной в Индии атомной электростанцией с реакторами ВВЭР. В июле этого года «Атомстройэкспорт» подписал контракт на осуществление проектных работ и поставку ключевых компонентов для пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам».

Kabelovna Kabex с 105 сотрудниками (выручка в 2016 году составила почти 150 млн крон) реализовала заказы на поставку примерно 5000 модификаций кабелей, проходок и соединителей для энергетики, химической промышленности, нефтепереработки и транспортных тоннелей. Производство на предприятии ведется под заказ, большинство наименований производимой продукции компания разрабатывает самостоятельно.