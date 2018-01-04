JOB AIR Technic обслужит российские самолеты

Тимур Кашапов
04-01-2018
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JOB AIR Technic построит под Ульяновском центр техобслуживания магистральных самолетов. Стоимость проекта более 40 млн евро.

Фото: Официальный сайт компании JOB AIR TechnicФото: Официальный сайт компании JOB AIR Technic Специализированный ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта воздушных судов станет первым, построенным в России после распада Советского Союза. Соответствующее соглашение было подписано 22 ноября в Москве на Российско-чешском экономическом форуме генеральным директором ООО «Т1» Мухарбеком Аушевым и генеральным директором JOB AIR Technic Даниэлем Барчем в присутствии президента ЧР Милоша Земана и министра экономического развития РФ Максима Орешкин.

Начало строительных работ запланировано на конец 2018 года, сдача в эксплуатацию - в 2020-м. Центр техобслуживания в Ульяновске разместится на участке размером 8,7 га, что позволит проводить сервис одновременно трех широкофюзеляжных лайнеров

Гендиректор JOB AIR Technic Даниэл Барч рассказал о необходимости создания подобного комплекса. «Объем российского рынка ремонта и техобслуживания гражданских авиасудов оценивается в два миллиарда долларов, однако из-за недостатка площадей российские авиакомпании вынуждены отправлять свои самолеты, которых насчитывается более 500, для обслуживания за рубеж», - заявил он изданию Týden.cz.

А первый заместитель гендиректора Т1 Михаил Виноградов сообщил, что JOB AIR Technic станет соучредителем T1, примет участие в разработке проекта и работе авиационного центра.

Тимур Кашапов
04-01-2018
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