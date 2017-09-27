Ипотека на квартиру выгодней аренды

По рекомендации Чешского национального банка, ипотечные кредиты на сегодняшний день ограничены 80% рыночной стоимости недвижимости, остальную часть цены клиент должен покрыть собственными средствами или за счет иных видов кредитования.

В качестве примера приводится квартира в Праге площадью 65 квадратных метров. Средняя цена подобного жилья в столице составляет 4,3 миллиона крон (по актуальному курсу - 165 385 евро). В случае 80% ипотеки и 30-летнем сроке ее погашения, ежемесячный взнос составит 15 300 крон (588,5 евро).

Арендная плата за жилье такого рода в Праге составляет 16 500 крон (634,6 евро).

Самая серьезная разница между ежемесячным взносом по ипотечному кредиту и арендной платой в Праге возникает в случае квартир площадью от 66 до 80 квадратных метров. В среднем, сумма ипотечного взноса ниже на 3 241 крону (124,7 евро). Квартиры больше 100 квадратных метров в чешской столице, судя по данным сайтов по недвижимости, сдаются за 40 тысяч крон (1 538,5 евро) и дороже.

В Брно, втором по величине городе Чехии, квартиры площадью до 65 квадратных метров стоят около 2,6 миллиона крон (100 тысяч евро). Аренда такого жилья обойдется в 11 500 крон (442,3 евро), а взнос по ипотечному кредиту составит около 9 500 крон (365,4 евро).

По данным консультационной компании KPMG к 2015 году в Чехии в арендованных квартирах и домах проживало 22% граждан (Для сравнения: в Словакии – 11%, в Польше – 16%, в Венгрии 13%, в Швейцарии – 55%, в Германии – 48%).