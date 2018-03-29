Игровой альянс

Тимур Кашапов
29-03-2018
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Чешская социальная игровая платформа Gamee договорилась с японской корпорацией Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, об обновлении функции «Расширение чата», которое позволит пользователям получить доступ к более чем 70 играм, разработанных чешскими программистами. В рамках предыдущего обновления пользователи Viber получили доступ к сервисам YouTube, Spotify, Booking.com, VICE Media, GIPHY, Guggy и Getty Images.

Иллюстративное фото: Pixabay/ Томаш Миколайчик CC0Иллюстративное фото: Pixabay/ Томаш Миколайчик CC0 Расширение чата позволит пользователям запускать и играть в приложения Gamee, не выходя из разговора с собеседниками. Предварительные результаты оказались многообещающими: каждую игру открывали 34 раза в день, то есть на 30 процентов чаще среднего, причем средняя продолжительность игровой сессии превысила 20 минут.

Решение запустить чешские игры в программе Viber было принято после всемирного сокращения числа загрузок игровых приложений среди пользователей смартфонов. Согласно отчету ComScore MobiLens, большинство мобильных пользователей не загружают новые приложения на протяжении более чем месяца, но проводят больше времени в уже установленных приложениях.

«Мы очень рады предложить наши услуги глобальной платформе Viber, которой пользуется более одного миллиарда человек. Мы уверены, что наш союз сделает игровой процесс еще более доступным для геймеров по всему миру», - прокомментировала соглашение с Viber генеральный директор Gamee Божена Ржежабова.

Gamee - чешская мобильная социальная сеть, специализирующаяся на мини-игры, была создана в 2015 году. Основатель Socialbakers Ян Ржежаб инвестировал в стартап 600 тыс. долларов. Разработки игр Gamee начались в пражской студии Cleevio. Gamee сотрудничает с такими корпорациями, как Coca-Cola, O2 и Bershka, а также с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Тимур Кашапов
29-03-2018
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