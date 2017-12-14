Home Credit вышел в прибыль

Чистая прибыль группы Home Credit, которая принадлежит самому богатому гражданину Чехии Петру Келлнеру, достигла по итогам трех кварталов 2017 года 232 млн евро, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. Ключевым фактором улучшения показателей Home Credit стало увеличение доходов компании в России, Китае, Вьетнаме и Казахстане.
Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, в Китае за девять месяцев текущего года Home Credit предоставил 9,7 млрд евро (рост на 127%), а в России – 2,1 млрд (рост на 20%). Во Вьетнаме и Казахстане объем выданных кредитов увеличился в годовом сравнении на «десятки процентов».
«После периода резкого роста и массированных инвестиций в укрепление рыночных позиций мы достигли значительного увеличения объема операций, что позволило компании получить выгоду от первоначальных инвестиций», - заявил председатель правления и генеральный директор группы Home Credit Йиржи Шмейц.
По его словам, Home Credit с начала 2017 года сумел привлечь свыше 8,5 млн новых клиентов, число которых в общей сложности превысило 28,7 млн человек в 10 странах мира. Отчет по работе за весь год компания собирается опубликовать в феврале-марте 2018 года.