Hestego открыла завод в Ульяновской области

Тимур Кашапов
12-10-2017
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Компания Hestego открыла завод телескопических и кабинетных защит в Ульяновской области. Чешские инвесторы вложили в проект около 30 млн крон (более 1,2 млн евро), штат сотрудников нового предприятия составляет 80 человек. В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Чешской Республики Иржи Гавличек, чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Владимир Ремек, представители чешского бизнеса, торгпред России в Чехии Сергей Ступарь.

Фото: официальный сайт компании HestegoФото: официальный сайт компании Hestego «Мы инвестируем в ближайшее время дополнительно 1 млн евро в новое оборудование, поскольку нам нужно заказать машины для проектов. Мы будем выпускать в России продукцию для российского рынка. Мы хотим включиться в процесс локализации и стать компанией, производящей свои товары в РФ», - заявил на церемонии открытия владелец компании Hestego Иво Безлоя.

«Ульяновская область – ведущий регион России в сфере промышленности и инноваций, я высоко оцениваю вклад руководства в развитие станкостроения и практического применения новых технологий, - подчеркнул, в свою очередь, Иржи Гавличек. -Думаю, что пример компании Hestego привлечет в регион другие предприятия из Чешской Республики. В Ульяновской области есть большой потенциал для сотрудничества с чешским бизнесом в самых разных сферах промышленности».

Тимур Кашапов
12-10-2017
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