Hestego открыла завод в Ульяновской области

«Мы инвестируем в ближайшее время дополнительно 1 млн евро в новое оборудование, поскольку нам нужно заказать машины для проектов. Мы будем выпускать в России продукцию для российского рынка. Мы хотим включиться в процесс локализации и стать компанией, производящей свои товары в РФ», - заявил на церемонии открытия владелец компании Hestego Иво Безлоя.

«Ульяновская область – ведущий регион России в сфере промышленности и инноваций, я высоко оцениваю вклад руководства в развитие станкостроения и практического применения новых технологий, - подчеркнул, в свою очередь, Иржи Гавличек. -Думаю, что пример компании Hestego привлечет в регион другие предприятия из Чешской Республики. В Ульяновской области есть большой потенциал для сотрудничества с чешским бизнесом в самых разных сферах промышленности».