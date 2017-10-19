Hestego: на защите российской промышленности

Соглашение о строительстве завода в промзоне «Заволжье» было заключено компанией Hestego и Корпорацией развития Ульяновской области в марте 2016 года. Подписали документ губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Hestego Моника Шиманкова и глава Корпорации развития региона Сергей Васин. В церемонии открытия предприятия приняли участие министр промышленности и торговли Чешской Республики Иржи Гавличек, чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Владимир Ремек, представители чешского бизнеса, торгпред России в Чехии Сергей Ступарь.

По последнему слову техники

Завод располагает современным автоматизированным оборудованием и отделом разработки и подготовки технологического процесса сборки. Площадь производства составляет 320 м2, штат сотрудников – 25 человек. Предприятие будет заниматься производством защитных систем, например, кожухов для больших станков, телескопических (раздвижных) оболочек для отдельных элементов металлорежущих машин, и прочих компонентов, необходимых для нормальной и безопасной работы заводских механизмов. Оно будет снабжать своими изделиями компанию DMG MORI, выпускающую станки в Ульяновской области, а также Пермский завод металлообрабатывающих центров.

«В ближайшее время мы инвестируем дополнительно еще 1 млн евро в новое оборудование, поскольку нам нужно заказать машины для проектов, - заявил на церемонии открытия владелец компании Hestego Иво Безлоя. - Мы будем выпускать в России продукцию для российского рынка, так как намерены включиться в процесс локализации и стать компанией, производящей свои товары в РФ».

В свою очередь, Иржи Гавличек назвал Ульяновскую область ведущим регионом в сфере промышленности и инноваций и отметил вклад руководства области в развитие станкостроения и практическое применение новых технологий. «Думаю, что пример компании Hestego привлечет в регион другие предприятия из Чешской Республики. В Ульяновской области есть большой потенциал для сотрудничества с чешским бизнесом в самых разных сферах промышленности», - выразил уверенность министр.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев подчеркнул, что начало работы завода поспособствует укреплению экономического сотрудничества ЧР и РФ. По его словам, локализация современного производства телескопических защит направляющих, кабинетных защит и других компонентов из листового металла в Ульяновске даст российским предприятиям первоклассный продукт и поможет развитию импортозамещения на российском рынке.

Первопроходцы

Напомним, что Hestego является не первым чешским проектом в регионе. В ноябре 2015 года был подписан договор о намерениях с компанией TRIMILL о строительстве производства сверхскоростных обрабатывающих центров. В начале 2017-го фирма представила его первый образец, который был собран на мощностях инструментального завода «Форш». По информации специалистов Корпорации развития, новый обрабатывающий центр Trimill VF 6535 стал первым собранным на территории Ульяновской области. По своим параметрам станок совершенно уникален – он позволяет обрабатывать детали размером 6,5 м на 3,5 м и высотой до 1,5 м с максимальной массой 160 т.

TRIMILL, как и Hestego, планирует построить собственное производственное предприятие на территории особой экономической зоны «Портовая». Проект стоимостью в 10 млн евро будет реализован в несколько этапов. Уже сегодня в городе зарегистрирована компания «Тримилл Рус», которая курирует инвестиционный проект, в рамках которого ожидается создание 50 новых рабочих мест для жителей региона.

С прицелом на будущее

В рамках визита министра промышленности Гавличека в Ульяновскую область состоялся также круглый стол, посвященный перспективам дальнейшего сотрудничества ЧР и РФ, а также локализации чешского производства в Ульяновской области. Открыл мероприятие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который отметил, что Чехия является одним из важнейших европейских партнёров области и сообщил, что регион ведет переговоры сразу с 22 чешскими компаниями, которые работают в области машиностроения.

«С главой региона мы обсудили конкретные темы, которые могут стать предметом сотрудничества в ближайшем будущем», - подтвердил Иржи Гавличек.

«Сегодня меня сопровождают представители чешских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Ульяновской областью, - продолжил политик. - В экономике региона сегодня важнейшую роль играет машиностроение, а значит, существует заинтересованность в новых технологиях и модернизации. Мы пришли к выводу, что можем эффективно и интенсивно сотрудничать в сферах авто- и авиастроения, электротехники, химии, медицины и агропромышленного комплекса».

В ходе круглого стола свои презентации провели чешские компании Zimatechnik s. r. o. (разработка, инжиниринг и поставка трамвайных вагонов), Kovosvit MAS a. s. (станкостроение, литье и проекты «под ключ» в области технологий автоматизации), Škoda machine tool и KSK (станкостроение). Заседание завершилось подписанием соглашения о создании совместной рабочей группы по координации торгово-экономического сотрудничества. Свои подписи под документом поставили Иржи Гавличек и заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Богданов. Комментируя итоги визита главы Министерства промышленности и торговли ЧР в Ульяновскую область, пресс-секретарь ведомства Франтишек Котрба подтвердил «Радио Прага», что ряд чешских компаний действительно собирается реализовать собственные проекты на территории данного российского региона. От более подробных комментариев он отказался.