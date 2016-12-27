27-12-2016 15:04 | Антон Каймаков

Чешская продуктовая компания «Hamé» планирует осуществить многомиллионные инвестиции в России. В городе Боголюбов, что в 200 километрах от Москвы, построен производственный филиал акционерного общества «Hamé», чье головное предприятие располагается в чешском городе Куновице. Чешская компания намерена в Российской Федерации модернизировать и расширять производство.

Объем инвестиций, в первую очередь в модернизацию производства, должен составить порядка 30 миллионов крон (1,1 миллиона евро). В результате, как сообщил генеральный директор фирмы Мартин Штрупл, объемы выпуска продукции должны вырасти на 25%. Компания с целью обеспечения поставок, как в российские магазины, так и заказчикам в соседних государствах планирует приобрести для российского филиала технологически более современное, эффективное и мощное оборудование. В Российской Федерации «Hamé» производит мясные продукты, детское питание и кетчупы.

В прошлом году выручка «Hamé» составила более 6 миллиардов крон (более 222 миллионов евро). Экспортные поставки принесли 50% от общей суммы, а конкретно Россия – 11%. Российский рынок является для компании важным направлением работы, так как в настоящее время рост объемов реализации продукции «Hamé» в России составляет 25%.

Сегодня «Hamé» располагает семью производственными комплексами непосредственно в Чешской Республике, а также тремя заграничными фабриками – в России, Румынии и в Словакии. Общий штат фирмы составляет около 2500 человек.