02-01-2017 15:08 | Лорета Вашкова

Одним из наиболее значительных событий нового года в чешской экономике станет окончание валютных интервенций. К данным мерам государственного воздействия на величину валютного курса главный банк страны прибег три года назад с целью искусственно удерживать курс чешской кроны над уровнем 27 крон за евро. Эра низкого уровня инфляции, из-за которой Чешский национальный банк (ЧНБ), наделенный особыми полномочиями, сохранял режим, уже завершается, и отечественная экономика показывает рост.

Согласно мнению всех аналитиков, опрошенных в рамках анкеты издания Hоspodářské noviny, данный режим по распоряжению Центробанка Чехии прекратит свое существование в течение 2017 года, однако фирмам не стоит опасаться более сильной кроны. Одновременно эксперты сходятся во мнении, что ЧНБ воспрепятствует сильному колебанию обменного курса и в случае потребности проведет надлежащие операции по покупке/продаже кроны. ЧНБ располагает инструментом целевого регулирования денежных потоков, который не позволит стремительное укрепление национальной валюты Чехии, заверил Павел Кысилка, один из членов руководства банка в период 1992 - 1999 гг.

26,2 кроны за евро

Аналитики, согласно опросу 13 банков и учреждений, в том числе трех зарубежных, предполагают, что в декабре 2017 года курс национальной валюты составит в среднем 26,2 кроны за евро (прогноз колеблется в пределах 25,5 – 27 кроны за евро ). Это означает, что крона усилит свои позиции в отношении единой европейской валюты на 3,2 процента. По мнению общества Conseq Investment Management, курс кроны останется на прежнем месте.

Возможное укрепление кроны снизит доходы экспортеров и устранит фактор, столь существенно помогавший развитию отечественной экономики. Именно слабый курс кроны повлиял на рекорно низкий уровень безработицы в Чехии в 2016 г. и на один из самых быстрых темпов роста ВВП на душу населения в рамках Евросоюза.

Для иностранных инвесторов укрепление кроны сулит возможность получения прибыли, в связи с чем они в большей мере начали проявлять интерес к приобретению ценных бумаг, выпускаемых правительством, а именно облигаций госзайма.

Согласно ранее озвученному прогнозу Нацбанка, прекращение валютных интервенций ЧНБ, направленных на искусственное снижение курса кроны с целью поддержки экспорта и ускорения роста цен, было бы приемлемым не ранее второй половины 2017 года. Об этом в интервью Чешскому телевидению сообщил управляющий главным банком страны Иржи Руснок.