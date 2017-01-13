13-01-2017 13:33 | Антон Каймаков

Четвертый год подряд растут обороты чешских оружейных заводов, что обусловлено высоким спросом на огнестрельное оружие и военную технику, выпускаемую в стране.

Фирма Чешская оружейная в Угерском Броде (Česká zbrojovka Uherský Brod) выполняет крупные заказы на поставки огнестрельного оружия для армейских подразделений США, например, автоматов CZ Scorpion SI и пистолетов с пластмассовой рамой P-07 и P-09. Сотрудничает фирма и в рамках перевооружения Армии Чешской Республики, поставляя автоматы CZ Bren 2. Подобные поставки осуществляются Чешской оружейной из Угерского Брода для нужд армии и полиции Словакии. Успешно развивается экспорт продукции в Африку. Не отстает и сфера разработки новых видов оружия, в том числе и спортивного. В прошлом году были представлены, например, спортивные пистолеты Shadow 2, P-07 Urban Grey и мелкокалиберная винтовка CZ 452 Forest.

В сфере военной авиации в 2016 году чешский производитель поставил 12 штурмовиков L-159 армии Ирака. Как подчеркнул пресс-секретарь фирмы-производителя Aero Vodochody Тобиаш Тврдик, выполнение контракта продолжится и в текущем году поставками двухместных учебных самолетов упоминаемого типа. Готовится поставка 21 самолета L-159 американской компании Draken International. В настоящее время также фирма Aero Vodochody ведет разработку новой модели самолета L-39NG.

Успешно сотрудничают чешские военно-промышленные фирмы и в рамках Вышеградской группы. Пардубицкая фирма Explosia вместе со словацкой ZVS Dubnica nad Váhom и польской Dezamet Nowa Deba в прошлом году завершили разработку и испытания крупнокалиберных снарядов для армии Польши. В будущем возможны поставки данного вида вооружений и в иные государства НАТО.

Завод Tatra увеличил производственные планы на сотни машин. Компания из Копрживниц в прошлом году собрала и отправила заказчикам 1326 грузовых военных автомобилей. В текущем году с линии сойдет еще на 400 грузовиков больше. Поставки чешских машин Tatra осуществляются во все концы света. В связи с ростом заказов до 2020 года Tatra планирует осуществить инвестиции в модернизацию технологической части предприятия в объеме 850 миллионов крон (31,5 миллион евро).