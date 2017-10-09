Глава Минпрома: угроза инвестиционного арбитража против Чехии из-за лития нереальна

Об этом заявил в дискуссии, проходившей в сети Facebook на телеканале Prima, министр промышенности и торговли ЧР. Тем самым он отвергает различные спекуляции со стороны лидера входящего в коалицию движения ANO Aндрея Бабиша и некоторых представителей коммунистической партии.

Иржи Гавличек и партия социал-демократов, членом которой он является, подверглись критике в связи с подписанием меморандума, касающегося планов добычи лития на чешской территории, одной из целью которого было стремление обеспечить запуск промышленного производства ценного металла в самой Чехии. Меморандум, скорее всего, будет обсуждаться на заседании парламентариев.



Иржи Гавличек выразил уверенность в том, что подписание документа с австралийскими партнерами ме может поставить Чехию под угрозу международного судебного разбирательства в связи с возможным вопросом об охране инвестиций. Формулировка мeморандума с изложением взгляда министерства на добычу лития была рекомендована и согласована с экспертами по международному праву в Министерстве промышленности и торговли, как и в Министерстве торговли, и скрепление данного документа подписью преследовало единственную цель – защиту интересов государства, подчеркнул глава Минпрома.

Уже ранее министр и его однопартийцы (ЧСДП) пояснили, что благодаря меморандуму удалось достичь договоренности о том, что в случае начала добычи лития его переработка будет производиться именно в Чешской Республике, а государство сможет стать членом данного проекта.

Однако по мнению экс-министра финансов Андрея Бабиша, добычей лития, используемого для литий-ионных аккумуляторово, должно заняться чешское государственное предприятие Diamo, а не частная фирма.