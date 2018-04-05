Газовый гамбит Чехии

Проект «Северный поток-2» стоимостью 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд м3, который должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии параллельно уже действующей первой очереди трубопровода. Акционерное соглашение об его реализации «Газпром» подписал с европейскими партнерами 4 сентября 2015 года. О выдаче разрешения на прокладку участка СП-2 Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии Nord Stream 2 (проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода) сообщила 27 марта. «Мы рады, что получены все необходимые разрешения для немецкого участка трубопровода», - заявил менеджер компании Йенс Ланге.

Когда в Европе согласья нет

В Евросоюзе это сообщение вызвало немало споров, как и проект в целом. В первую очередь восточноевропейские страны решительно противятся прокладке газопровода, но немецкое правительство неоднократно выступало в его поддержку, так как считает проект экономическим и не угрожающим процессу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Это подтверждают соответствующие расчеты. По данным британской компании Wood Mackenzie, поставки газа по «Северному потоку-2» обойдутся Берлину дешевле примерно на 40%, чем по украинскому маршруту. Немецкое руководство обращает внимание и на то, что добыча сырья в Норвегии, Великобритании и Нидерландах в ближайшие несколько лет будет сокращаться.

«Строительство «Северного потока-2» соответствует интересам Германии, а не Европы, что связано с ситуацией в энергетике страны. Немцы хотят быть уверены, что получат доступ к газу по доступной цене, так как он имеет важнейшее значение в рамках Энергетического поворота (Energiewende), под которым понимается взятый правительством страны курс на постепенный отказ от углеводородной и ядерной энергетики и почти полный переход на возобновляемые источники», - полагает аналитик J&T Михал Шнобр.

«Немецкие политики постоянно повторяют, что это только бизнес-проект, в котором немецкое государство не участвует, а потому не может остановить его реализацию. Впрочем, немецкая энергетика действительно практически полностью находится в частных руках», - подтвердил «Радио Прага» сотрудник Института международных отношений Владимир Гандл.

Стремление Берлина построить балтийский газопровод поддерживают и другие страны ЕС, что подтверждает список участников проекта, который вместе с «Газпромом» и немецкими Uniper и Wintershall, реализуются французская Engie, британско-нидерландская Shell и австрийская OMV. Прежде всего, австрийцы выступают с Германией одним фронтом. Вена добивается того, чтобы большая часть российского газа направлялась в Баумгартен, который она намерена превратить в крупнейший газовый хаб в регионе. Именно этим вызвана австрийско-немецкая критика американского законопроекта, который дает президенту США право вводить санкции в отношении лиц, которые разово инвестировали от 1 млн долларов в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, технологии и услуги. В нем также сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «Северный поток-2» «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине».

Чешская позиция

Фактическим союзником Берлина и Вены в борьбе за СП-2 является и Чехия. Отношение Праги к объекту обусловлено, прежде всего, географическим положением и позицией транзитера сырья из Германии в Австрию. «Позицию Чешской Республики можно охарактеризовать как нейтральную. Из солидарности к партнерам по Вышеградской группе она не присоединяется к австрийско-германской коалиции, но в Праге понимают, что расширение и строительство наземных трубопроводов принесет прибыль чешской газотранспортной системе, а значит дополнительные доходы в бюджет Чешской Республики. Такого мнения придерживается и Управление по регулированию энергетики», - поясняет эксперт по энергетике и глава консалтинговой компании ENA Иржи Гавор.

Из чешских официальных лиц строительство газопровода поддержал только президент Чехии. Как подчеркнул Милош Земан в ходе визита в РФ в 2017 году, ЧР в данном случае защищает собственные интересы. Ранее правительство Богуслава Соботки отказалось подписывать обращение правительств семи стран Центральной и Восточной Европы в Еврокомиссию с требованием закрыть проект строительства газопровода «Северный поток-2».

Оно было инициировано правительствами Польши и Словакии. Помимо этих двух стран, к нему присоединились Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. По данным Financial Times, авторы письма указывали на то, что СП-2 увеличит зависимость Европы от российского газа, а Германия, согласившись на этот проект, «ставит свои экономические интересы выше интересов энергобезопасности Восточной Европы, что противоречит интересам ЕС и создает риск дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине».

Несостоятельными называет аргументы о снижении конкуренции на европейском рынке газа из-за строительства двух новых ниток «Северного потока-2» Павел Брыхта из Чешского газового союза. «Мы в Европе соперничаем за российский газ, который поступает по различным маршрутам. Как мы видели на примере «Северного потока-1», его строительство не ведет к изменению уровня конкуренции», - сказал Брыхта.

Эксперты обращают внимание и на то, что чешские газопроводы принадлежат компании Net4Gas, владельцем которой является консорциум немецкой Allianz и канадской Borealis. В минувшем году Net4Gas, Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, Gascade и Gasunie Germany направили письмо президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру в поддержку СП-2. Они подчеркнули, что проект поспособствует «конкуренции на европейском газовом рынке, повысит безопасность поставок», а любая задержка ввиду переговоров чревата экономическим ущербом.

Чешское звено в газовой цепи

Примечательно, что «Северный поток-2» по сути теряет смысл без продления на суше. Ветка газопровода закончится в приморском городе Грайфсвальде вдали от действующих газотранспортных сетей и потенциальных потребителей российского газа. Поэтому специально для СП-1 построили OPAL и NEL, а у СП-2 будет EUGAL (Europäische Gas-Anbindungsleitung – Европейский соединительный газопровод), который будет проложен до чешский границ.

EUGAL, таким образом, превратит Чехию в ключевой транзитный пункт, через который газ будет поступать в Баумгартен. Предполагается, что этот маршрут позволит заменить до 55 млрд м3 из украинского транзита. Другую часть транзита через Украину в размере 31,5 млрд м3 заменят две нитки «Турецкого потока» каждая по 15,75 млрд м3. Сдав эти объекты в эксплуатацию, у России появится возможность отказаться от дальнейших услуг оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаза». По этой причине интересы Чехии и остальных стран региона, которые хотят помешать строительству СП-2, расходятся, указывают специалисты. «Для Чехии, как и Германии, приоритетом остается обеспечение собственной энергетической безопасности, чего добиться гораздо проще, имея несколько альтернативных трасс поставок сырья», - полагает доцент Высшей школы экономики в Праге Ладислав Тайовски.

Согласен с ним Иржи Гавор: «Зависимость Европы от российского газа исчисляется десятилетиями, и нужно подчеркнуть, что даже во времена Холодной войны сбоев в поставках не было. То есть Москва является надежным партнером, а природный газ – самое экологически чистое ископаемое топливо. Отказываться от российского сырья исключительно по политическим соображениям – глупость, как с экономической, так и экологической точки зрения».

Неспособность достичь компромисса по вопросу будущего СП-2 свидетельствует о том, что в ЕС, как и прежде, нет единой позиции ни по отношениям с «Газпромом», ни по вопросу транзита газа через Украину, утверждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Она также выглядит как дискриминация южных стран ЕС, которым США и Еврокомиссия помешали построить «Южный поток». Теперь предлагается строить газопровод, который принесет миллиарды долларов транзитных платежей не Болгарии и Венгрии, а Германии и Чехии. Но участники «Южного потока» – страны не того веса, которые могут добиться решения вопреки общей политической линии, а Германия сможет».