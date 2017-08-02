Одновременно с открытием филиала представители Y Soft подписали в Шанхае договор о стратегическом партнерстве с маркетинговой фирмой Aurora Office Automation, что должно облегчить поиск новых клиентов в данном регионе. Потенциальные заказчики смогут получить информацию о предлагаемых Y Soft услугах оперативно и на их родном языке.

Брненская фирма Y Soft была основана в 2000 году. В настоящее время располагает филиалами в 16 странах мира, обслуживает 14 тысяч клиентов в 120 странах земного шара.