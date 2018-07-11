Финансовая ситуация устраивает 53% чехов

Лорета Вашкова
11-07-2018
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Своей нынешней финансовой ситуацией довольна лишь примерно половина жителей Чешской Республики, а именно 53%, несмотря на то, что средний размер ежемесячной зарплаты в стране повышается, а экономическое положение Чехии эксперты оценивают как благоприятное. Данные предоставлены на основе исследования агентства STEM/MARK, проведенного по заказу сети продуктовых гипермаркетов «Глобус». Результаты опроса показали, что более удовлетворены своим материальным положением мужчины (58%), нежели женщины (48%), a также люди с высшим образованием (70%).

Фото: JESHOOTS / Pixabay / CC0Фото: JESHOOTS / Pixabay / CC0 К категории скорее недовольных финансовым положением себя причисляют 39% чешек, a 13% респондентов считают свои доходы слишком низкими.

На что потратить случайных полмиллиона?

А что предприняли бы участники лотереи, которым улыбнулась бы фортуна, подарив выигрыш в полмиллиона? Большая часть участников опроса, 36%, использовали бы средства на реконструкцию или приобретение квартиры. Осуществить инвестиции в жилье в таком случае готовы 42% женщин и 30% мужчин, тогда как более четверти респондентов сильного пола отдали бы явное предпочтение покупке нового автомобиля.

Бездумно жить не запретишь?

17% граждан использовали бы свалившиеся сверху деньги на более дорогостоящий отпуск, причем преобладают в этой группе представительницы слабого пола. Пресс-секретарь сети «Глобус» Павла Гобикова сообщила, что сюрпризом для авторов исследования стал тот факт, что возможность снижения имеющейся кредиторской и другой задолженности оказалась в списке упомянутых приоритетов лишь на четвертом месте.

Избавиться хотя бы от части долга стремились бы в случае выигрыша в лотерее не более чем 14% мужчин и почти 12% женщин, чаще всего в возрасте 30-44 лет.

Лорета Вашкова
11-07-2018
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