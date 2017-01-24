24-01-2017 14:49 | Лорета Вашкова

Евросоюз вскоре ужесточит меры по контролю за совершением интернет-платежей. В соответствии с новыми требованиями Чехии придется, как предполагается, в ускоренном порядке принять новый закон, который вступит в силу с января 2017 года. Уже через год чешские банки будут вправе требовать от клиентов, совершающих платежи в сети Интернет или снимающих наличные с карты в банкомате, предоставления своих биометрических данных. Граждан ЕС обяжут предоставлять отпечатки пальцев или селфи. Рассматривается и вариант предоставления ДНК-экспертизы.

Соответствующую директиву подготовит Европейская комиссия на основе стандартов Комитета европейских органов банковского надзора. Правилами в соответствии с данной директивой обязаны руководствоваться все государства-члены Евросоюза. Министерство финансов Чехии предложило на рассмотрение Правительственному совету по вопросам законодательства новый законопроект «О платежах и платежных системах».

Тщательный контроль не будет касаться всех дистанционных платежей. «В настоящее время предусмотрены технические стандарты, допускающие определенные исключения из правил. То есть исключения будут считаться законными. По поводу установления новых стандартов ведутся оживленные дебаты», – сообщил Якуб Винтрлик из пресс-отеления Минфина.

Принцип добровольности

Mинистерство утверждает, что предоставление биометрических данных будет осуществляться по принципу добровольности. Речь идет лишь об одной из возможностей. «Система функционирования двух факторов – предоставления клиентом обычных личных данных и номера мобильного телефона или результатов ДНК-анализа – это вопрос договора между банком и клиентом. Банковское учреждение может потребовать биометрические данные или удовлетворится предоставлением иных данных. Клиент или заемщик, которого не устраивают определенные требования, может воспользоваться услугами другого банка», подчеркнул Якуб Винтрлик.

Представители Минфина надеются, что новая законодательная норма могла бы быть одобрена уже в первом чтении, без необходимости ее рассмотрения в отдельных комитетах нижней палаты парламента. Чиновники, тем не менее, опасаются, что с учетом запланированных в Чехии на осень 2017 г. парламентских выборов, своевременное принятие нормы представляется маловероятным, что обернется угрозой введения штрафных санкций в отношении Чешской Республики. Решение ЕС должно вступить в силу в странах Евросоюза не позднее 13 января 2018 года, сообщает издание Е15.