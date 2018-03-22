EM PT: энергия прогресса

Тимур Кашапов
22-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Совместное российско-чешское предприятие «Высокотехнологичный промышленный комплекс «Сигма центр» реализует проект завода по производству энергетического оборудования. Объект будет расположен в ОЭЗ «Портовая» в Ульяновской области.

Ульяновск, фото: Razumhak CC BY-SA 3.0Ульяновск, фото: Razumhak CC BY-SA 3.0 Учредителями «Сигма центр» является российская компания «Приволжэнерго» и чешская EM PT. Инжиниринговая компания ЕM PT оказывает услуги по реализации комплексных инвестиционных проектов в энергетике, занимается модернизацией энергетических объектов и осуществляет поставки оборудования и установок для тепловых электростанций, гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей, котельных, объектов нефтегазодобычи и нефтехимического комплекса.

СП было создано в декабре 2016 года, уставный капитал фирмы составляет 40 тыс. евро. Новый завод разместится на 15 га ОЭЗ «Портовая». Участники планируют там запустить производство насосного оборудования и металлических конструкций для перекачивания воды в промышленных отопительных системах.

Запуск производства намечен на второй квартал 2020 года, штат нового предприятия составит 422 человека. Объем инвестиций достигает почти 17 млн евро.

Тимур Кашапов
22-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Владимир Путин, фото: ЧТК

Суперпрезидентская Россия

Выборы президента России, несмотря на предсказуемость результата, всю последнюю неделю остаются в центре внимания чешских СМИ. «Путина поддерживает…
Объединенный институт ядерных исследований, фото: Hrustov CC BY-SA 3.0

PSJ: высокие технологии заморозки

Чешская компания PSJ построит криогенную компрессорную станцию стоимостью 4,5 млн евро. Объект будет возведен в подмосковной Дубне…
Фото: Miaow Miaow, открытый источник

Чехия возобновит дотационную программу для поддержки развития альтернативных источников энергии

Общеевропейская энергетическая система включает в себя большое количество альтернативных, экологически чистых источников энергии. На втором…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL