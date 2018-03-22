EM PT: энергия прогресса

Учредителями «Сигма центр» является российская компания «Приволжэнерго» и чешская EM PT. Инжиниринговая компания ЕM PT оказывает услуги по реализации комплексных инвестиционных проектов в энергетике, занимается модернизацией энергетических объектов и осуществляет поставки оборудования и установок для тепловых электростанций, гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей, котельных, объектов нефтегазодобычи и нефтехимического комплекса.

СП было создано в декабре 2016 года, уставный капитал фирмы составляет 40 тыс. евро. Новый завод разместится на 15 га ОЭЗ «Портовая». Участники планируют там запустить производство насосного оборудования и металлических конструкций для перекачивания воды в промышленных отопительных системах.

Запуск производства намечен на второй квартал 2020 года, штат нового предприятия составит 422 человека. Объем инвестиций достигает почти 17 млн евро.