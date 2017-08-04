С постоянно растущим интересом к велоспорту в Чехии возрастает и спрос на электровелосипеды. По оценке специалистов, в стране с 10,5 – миллионным населением ежегодно продается 16 - 20 000 электрических велосипедов. Сфера применения у них намного шире, чем у обычных. В межгодовом сравнении объем продаж в стране повысился вдвое.
По наблюдениям экспертов, велосипеды на электричестве, купленные некоторыми клиентами как альтернатива автомобилю, даже наступают, вернее «наезжают» на пятки своим классическим собратьям. Доля продаж в последнем сегменте, напротив, сокращается. В частности, в магазине ekolo.cz за истекшие месяцы 2017 года продано 1500 велосипедов, оснащенных электромотором, – сообщил его владелец Якуб Дитрих.
«По сравнению с 2016 годом, объем продаж электробайков у нас увеличился даже в три раза. В качестве основной причины своего выбора наши покупатели приводят то обстоятельство, что они хотят совершать велопрогулки вместе со своими вторыми половинками. Мужья зачастую все же предпочитают обычный велосипед, а женщинам легче справиться и с подъемом в гору благодаря этому экономичному индивидуальному транспортному средству», поделился своими наблюдениями Ян Малошик из специализированного магазина Cyklokrám.
Средняя цена универсального железного коня на все случаи жизни колеблется в Чехии в пределах 40 000 крон (1538 евро), снижение стоимости пока не предвидится. Радует хотя бы то, что за ту же стоимость вскоре можно будет приобрести более совершенные электромобили.