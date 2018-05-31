Доходная энергия атома

Тимур Кашапов
31-05-2018
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I&C Energo одержала победу в международном тендере на поставку распределительных устройств низкого напряжения для распределительных подстанций на энергоблоках №3, №4 и №5 Запорожской АЭС. Проект будет реализован до конца 2020 года.

«Заявка на участие в тендере была подана консорциумом, состоящем из четырех компаний, лидером которого была I&C Energo a.s. Конечным заказчиком является украинская компания НАЭК «Энергоатом», - говорится на официальном сайте чешской компании.

I&C Energo работает на промышленном рынке Чешской Республики и за рубежом с 1993 года. Компания специализируется на поставки систем контрольно-измерительной аппаратуры и управления, информационных систем для промышленности и электроэнергетики, включая оптимизацию выработки энергии и инженерно-техническое обеспечение.

В 2015 году компания вышла на украинский рынок, заключив за это время контракты на сумму около 1 млрд крон (около 50 млн долларов). «Стратегическим шагом станет создание в Украине постоянного представительства компании I&C Energo, которое запланировано на 2018 год. Мы верим, что создание постоянного представительства поможет нам продолжить активно развиваться на украинском рынке», - заявил председатель правления I&C Energo Иржи Голинка.

Тимур Кашапов
31-05-2018
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