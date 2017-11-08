Доля британских компаний в Чехии выросла на 60 процентов

Эва Туречкова
08-11-2017
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В Чешской Республике растет количество фирм, владельцами которых являются подданные Великобритании – сейчас таковых на чешском рынке около пяти тысяч.

Фото: franky242 / FreeDigitalPhotosФото: franky242 / FreeDigitalPhotos По сравнению с данными за 2015 год, доля британских компаний выросла на целых 60 процентов. Данные обнародовало агентство Bisnode.

По словам аналитика Bisnode Петры Штепановой, причиной отлива компаний с британских островов является грядущий Брексит. Подобное явление можно наблюдать и в других европейских странах: перебравшись в Евросоюз, эти фирмы смогут и далее пользоваться выгодами единого европейского рынка.

«Это полезно и для Чешской Республики. Регистрация компании или покупка уже существующей стимулирует прилив инвестиций в нашу страну. Эти фирмы импортируют сюда свое ноу-хау, а также создают новые рабочие места, и, не в последнюю очередь, платят налоги в госказну», - перечисляет Петра Штепанова.

Среди иностранных владельцев фирм в Чехии превалируют русские, словаки, украинцы и немцы. Англичане теперь на пятом месте. Общая сумма вложений в уставные капиталы британских фирм в Чехии превышает 40 миллиардов крон. Самыми «богатыми», судя по этому показателю, иностранными компаниями являются фирмы из Германии, Люксембурга и Нидерландов.

Эва Туречкова
08-11-2017
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