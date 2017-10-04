Добыча лития в Чехии – старт после 2020 г.

Лорета Вашкова
04-10-2017
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Процесс добычи лития, одного из наиболее востребованных в мире металлов, мог бы начаться в Чехии после 2020 года. 2 октября австралийская горнодобывающая компания Еuropean Metals подписала меморандум о сотрудничестве с чешским Министерством промышленности и торговли.

Представитель фирмы Еuropean Metals и Иржи Гавличек, Фото: ЧТПредставитель фирмы Еuropean Metals и Иржи Гавличек, Фото: ЧТ «Главная наша цель состоит в том, чтобы на нашей территории не только добывали ценное сырье, литиевую слюду, но и, прежде всего, здесь же и обеспечили запуск промышленного производства лития. Поэтому этот аспект мы обсуждали с представителями австралийской корпорации, и я очень рад, что они готовы учесть выдвинутые требования», - сообщил во вторник министр промышленности ЧР Иржи Гавличек.

Решением вышеупомянутого вопроса занялось агентство CzechInvest, пригласившее в Чехию за стол переговоров известного производителя аккумуляторов для электромобилей, компанию A123 Systems. Она намеревается открыть в Остраве завод, где до конца 2021 г. будет налажен выпуск 1,8 миллионов батарей в год. В свою очередь японская фирма Central Glass планирует в Пардубицах производство электролита для литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для электромобилей.

Oт 3 до 6% мировых запасов лития

Литий, Фото: ЧТЛитий, Фото: ЧТ Австралийцы стремятся получить гарантии, что государство, которое является владельцем всего сырья, добываемого на чешском месторождении литиевых руд, не будет чинить препятствий при добыче лития. Для них приемлема и идея соучастия государства в реализации проекта, - сообщил представитель фирмы Geomet Рихард Павлик, которая проводит исследования на месторождении Циновец, в Крушных горах. С 2013 года владельцем Geomet - в целом вложившей в исследования уже 350 млн крон, стала именно корпорация Еuropean Metals.

Сфера применения лития и соединений на его основе достаточно широка, металл используется во многих современных технологиях, и добыча могла бы обеспечить все потребности ЧР за счет собственных запасов. По оценке экспертов, в Чехии находится 3% всех запасов лития в мире. Некоторые специалисты, как сообщает газета Hospodařské noviny, полагают, что в чешских месторождениях сосредоточено 6% всех мировых запасов этого стратегически важного сырья.

Лорета Вашкова
04-10-2017
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