Добыча лития в Чехии – старт после 2020 г.

«Главная наша цель состоит в том, чтобы на нашей территории не только добывали ценное сырье, литиевую слюду, но и, прежде всего, здесь же и обеспечили запуск промышленного производства лития. Поэтому этот аспект мы обсуждали с представителями австралийской корпорации, и я очень рад, что они готовы учесть выдвинутые требования», - сообщил во вторник министр промышленности ЧР Иржи Гавличек.

Решением вышеупомянутого вопроса занялось агентство CzechInvest, пригласившее в Чехию за стол переговоров известного производителя аккумуляторов для электромобилей, компанию A123 Systems. Она намеревается открыть в Остраве завод, где до конца 2021 г. будет налажен выпуск 1,8 миллионов батарей в год. В свою очередь японская фирма Central Glass планирует в Пардубицах производство электролита для литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для электромобилей.

Oт 3 до 6% мировых запасов лития

Австралийцы стремятся получить гарантии, что государство, которое является владельцем всего сырья, добываемого на чешском месторождении литиевых руд, не будет чинить препятствий при добыче лития. Для них приемлема и идея соучастия государства в реализации проекта, - сообщил представитель фирмы Geomet Рихард Павлик, которая проводит исследования на месторождении Циновец, в Крушных горах. С 2013 года владельцем Geomet - в целом вложившей в исследования уже 350 млн крон, стала именно корпорация Еuropean Metals.

Сфера применения лития и соединений на его основе достаточно широка, металл используется во многих современных технологиях, и добыча могла бы обеспечить все потребности ЧР за счет собственных запасов. По оценке экспертов, в Чехии находится 3% всех запасов лития в мире. Некоторые специалисты, как сообщает газета Hospodařské noviny, полагают, что в чешских месторождениях сосредоточено 6% всех мировых запасов этого стратегически важного сырья.