Добыча лития в Чехии – старт после 2020 г.

Процесс добычи лития, одного из наиболее востребованных в мире металлов, мог бы начаться в Чехии после 2020 года. 2 октября австралийская горнодобывающая компания Еuropean Metals подписала меморандум о сотрудничестве с чешским Министерством промышленности и торговли.
«Главная наша цель состоит в том, чтобы на нашей территории не только добывали ценное сырье, литиевую слюду, но и, прежде всего, здесь же и обеспечили запуск промышленного производства лития. Поэтому этот аспект мы обсуждали с представителями австралийской корпорации, и я очень рад, что они готовы учесть выдвинутые требования», - сообщил во вторник министр промышленности ЧР Иржи Гавличек.
Решением вышеупомянутого вопроса занялось агентство CzechInvest, пригласившее в Чехию за стол переговоров известного производителя аккумуляторов для электромобилей, компанию A123 Systems. Она намеревается открыть в Остраве завод, где до конца 2021 г. будет налажен выпуск 1,8 миллионов батарей в год. В свою очередь японская фирма Central Glass планирует в Пардубицах производство электролита для литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для электромобилей.
Австралийцы стремятся получить гарантии, что государство, которое является владельцем всего сырья, добываемого на чешском месторождении литиевых руд, не будет чинить препятствий при добыче лития. Для них приемлема и идея соучастия государства в реализации проекта, - сообщил представитель фирмы Geomet Рихард Павлик, которая проводит исследования на месторождении Циновец, в Крушных горах. С 2013 года владельцем Geomet - в целом вложившей в исследования уже 350 млн крон, стала именно корпорация Еuropean Metals.
Сфера применения лития и соединений на его основе достаточно широка, металл используется во многих современных технологиях, и добыча могла бы обеспечить все потребности ЧР за счет собственных запасов. По оценке экспертов, в Чехии находится 3% всех запасов лития в мире. Некоторые специалисты, как сообщает газета Hospodařské noviny, полагают, что в чешских месторождениях сосредоточено 6% всех мировых запасов этого стратегически важного сырья.