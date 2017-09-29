До конца года ČEZ расстанется с болгарскими «дочками»

ČEZ обслуживает болгарских потребителей уже 13 лет, однако, к примеру, электростанция в Варне простаивает несколько лет, а именно с 2015 года. Причина бездействия объекта – превышение допустимых нормативов по выбросам.

Трое из потенциальных новых владельцев хотели бы приобрести все компании, принадлежащие чешскому холдингу в Болгарии, в том числе электростанцию в портовом городе Варна. Как сообщает E15, вполне вероятен и сценарий покупки одним покупателем дистрибуционной сети, а другим самой электростанции.

С проблемами в Болгарии ČEZ столкнулся уже в 2013 году. Протесты болгарских граждан, выступавших против высоких цен на электричество и требовавших учесть низкий жизненный уровень в стране, стали одной из причин, которые привели к падению болгарского правительства. Участники массовых акций требовали лишить лицензий зарубежных дистрибьюторов энергии, в том числе чешские компании ČEZ, Еnergo-Pro и австрийского производителя ЕVN.

В прошлом году чешский энергоконцерн предъявил иск к Болгарии в арбитражный суд, требуя уплаты компенсации причиненных ему убытков в размере сотен миллионов евро. Как сообщили представители холдинга, прибыль ČEZ в Болгарии составила за 13 лет 5,7 млрд крон, что представляет лишь примерно треть объема инвестиций в производство электроэнергии на территории Болгарии.