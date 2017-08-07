Действие в игре Codenames: Кодовые имена происходит в мире шпионов, и играть в нее может одновременно до восьми игроков. Каждая партия длится примерно полчаса. Цель – связаться с тайными агентами посредством подсказок, которые дает один из игроков. Этот мир студия Disney планирует переработать и перенести на экраны в форме мультипликационных фильмов под маркой Pixar. Все это будет проходить под наблюдением чешских разработчиков.

Чехи не исключают, что в будущем у Кодовых имен может появиться и цифровая версия. Хотя Czech Games Edition располагается в Праге, специалисты в брненском отделении занимаются как раз переводом настольных игр в цифровой формат. Например, удачной получилась версия для планшетов игры Galaxy Trucker. Однако, директор компании Czech Games Edition Петр Мурмак не верит, чтобы планшеты могли в ближайшем будущем «победить» классические настольные игры.

Чтобы можно было зарабатывать в Чехии настольными играми, фирмы их выпускающие, должны сосредоточиться на мировой рынок и выпускать игры на английском языке. Потом интерес к ним проявляют издатели в определенных странах, которым и продается идея и дизайн. Три года назад Czech Games Edition решила продавать свои игры в США. «У нас там есть свой представитель, склад, и мы приезжаем на специальные мероприятия, где проводим презентации настольных игр. Когда в США пришла Codenames: Кодовые имена мы стали производить в шесть раз больше игр в год», - подытоживает Петр Мурмак.