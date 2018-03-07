Десятки домов и замков, купленных итальянцами в Чехии, ветшают

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Итальянские инвесторы приобрели в Чехии за последние двадцать лет недвижимость, совокупная стоимость которой превышает миллиарды крон. Аналитики в сфере недвижимости придерживаются мнения, что данные инвестиции продиктованы стремлением перевести капитал за пределы Италии.

Замок Мораваны, фото: Томаш Клемент, ЧРоЗамок Мораваны, фото: Томаш Клемент, ЧРо Замки, дома и квартиры итальянцы приобретают в Чехии уже далеко не в первом своем поколении, a также передают объекты по наследству. В отличие от предыдущих лет, в последние годы в сегмент недвижимости, причем не только в Праге, но и в остальных чешских регионах, в большей степени инвестировали средства не частные лица, а итальянские корпорации. Часть частных инвесторов в настоящее время меняет свои планы, сообщило интернет-издание E15.

Многие итальянцы, как показало исследование данного портала, не заботятся о приобретенной недвижимости, не вкладывают надлежащих средств в сохранение и ремонт, равнодушно относятся к тому, что здания, нередко ценные, продолжают ветшать. В самой Италии отмывание «грязных» денег часто происходит именно через сектор недвижимости, напоминают эксперты.

«На рубеже XX – XXI вв. вполне оправданным было говорить о буме частных итальянских инвестиций в пражскую недвижимость, однако сегодня эти инвесторы хотят, скорее, получить прибыль от своих вложений и продают то, что приобрели в минувшие годы. Одновременно мы зарегистрировали на чешском рынке появление итальянского корпоративного капитала», – информировал Прокоп Свобода, представитель агентства элитной недвижимости Svoboda & Williams. Речь идет, помимо прочего, о фондах страховой группы Generali Investments, купивших такие дворцы как Euro и Astra в нижней части Вацлавской площади и отель напротив этих ценных исторических зданий.

Лорета Вашкова
07-03-2018
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