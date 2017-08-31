Damas: энергия независимости

Напомним, что компания Unicorn, созданная в 1990 году, занимается разработкой крупнейших информационных систем и предоставлением решений в области коммуникационных технологий. С 2000 года Unicorn активно работает в энергетической сфере и за это время успешно реализовала несколько десятков проектов по заказу крупных европейских энергетических компаний.

В свою очередь, Damas – это комплексная коммерческо-менеджерская система, изначально спроектированная и разработанная для нужд эксплуатирующей организации системы передач, работающих в среде открытого рынка с электроэнергией. Она полностью интегрирована с другими системами (например, SCADA/EMS, система измерений, финансовая система, entsoe.net и т.п.), а рыночные процессы и потоки данных, реализованные на платформе Damas, основаны на директивах и стандартах ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity – европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).

Представление проекта

Публичная презентация новой электронной аукционной платформы на базе Damas состоялась в центральном офисе НЭК «Укрэнерго» в середине августа. Её основной задачей является обеспечение максимального использования пропускной способности межгосударственных электросетей «Укрэнерго», что реализуется путём избрания минимальной (предельной) цены для всех участников при полном использовании пропускной способности воздушных линий в определенном направлении и ежесуточном планировании поставок электроэнергии.

До настоящего времени аукционы по доступу к пропускной способности в Украине проводились в ручном режиме, то есть с использованием бумажных конвертов, разглашением всех ценовых заявок в присутствии заинтересованных лиц на аукционе и ручным расчетом результатов аукционов.

Эта система была не только медленной и непрозрачной, но и позволяла проводить аукционы только раз в месяц или в год. Но теперь торги будут проводиться ежесуточно. Платформа на базе Damas охватывает все технические процессы вплоть до формирования данных для всех видов аукционов, определения их результатов, управления пропускной способностью, выставления счетов и контроля оплаты.

«Новая система сводит на нет человеческий фактор, исключает риски утечки информации и способствует росту конкуренции на энергорынке. Бизнес, который хочет осуществлять экспорт/импорт электроэнергии может быть абсолютно уверенным, что это происходит прозрачно, честно, с равными правами всех участников», - прокомментировал внедрение программного обеспечения Unicorn руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

На пути в Европу

Запуск «чешской» платформы является очередным шагом к будущему объединению рынков электроэнергии Украины и Европы. Интеграция украинской и европейской энергосистем определена одним из первоочередных приоритетов направления развития страны и является частью политики энергетической независимости Украины. Об этом говорится в Соглашении об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы, которое вступило в силу 7 июля. О целях интеграции говорит Всеволод Ковальчук: «После двух лет тяжелой подготовительной работы мы смогли отстоять наше право вскоре присоединиться к европейской энергосети и одновременно разломать еще одну иглу энергетической зависимости от российского агрессора».

Подтверждает слова Ковальчука и Ян Конрад, коммерческий директор и специалист по энергетике в компании Unicorn: «Чем активнее Украина будет вести работы по интеграции со свободным рынком электроэнергии, тем больше преимуществ страна получит. Существовавшая ранее система производства электроэнергии частными поставщиками была связана с выкупными ценами, которые гарантировало государство. Они, как правило, были значительно выше европейских рыночных цен. В данной среде также процветала коррупция, спекуляции, а жертвами были обычные украинцы. Возможность свободно продавать излишки электроэнергии или покупать за рубежом более дешевую электроэнергию – важный шаг к созданию честного и прозрачного энергетического рынка в Украине».

Отметим, что для Unicorn украинский проект имеет важное значение и с точки зрения референций, которые необходимы для продолжения работы на данном рынке. «Дело в том, что в ближайшее время Украина собирается объявить тендер на создание системы Market Management System. Ее основная задача – поддержка управления всем рынком электроэнергии, то есть покрытие ключевых процессов, касающихся рынка системных услуг и служб поддержки, услуг передачи данных и управления номинированием, а также оценок и финансовых расчетов», - пояснила в интервью «Радио Прага» менеджер Unicorn по маркетингу Лудмила Тршештикова.

Экспертная оценка

Участники энергетического рынка и эксперты положительно оценивают запуск платформы Damas в Украине. Она, в частности, позволит ослабить требования к энергопоставщикам в части регистрации к участию в аукционах, в отношении финансового обеспечения, а также изменить методы определения резервов свободной пропускной способности. Кроме того, участники смогут самостоятельно формировать размер пропускной способности, которые они собираются приобрести, станет возможной подача до 20 заявок с разными характеристиками, больше не будет необходимости проходить процедуру соответствия квалификационным требованиям. В целом это позволит улучшить инвестиционную привлекательность украинского энергорынка и снизить стоимость электроэнергии для рядовых потребителей.