Что подорожало и что подешевело в Чехии за год

Цены на овощи повысились в октябре по сравнению с 2016 годом на 10,4 %, фруктов – на 8,2 %. Больших финансовых затрат требует арендная плата, средний размер которой повысился на 2,9 %.

В месячном исчислении потребительские цены в октября поднялись лишь на 0,2 %.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Тарифы на услуги централизованного снабжения водой в Чешской Республике повысились на 1,2 %, услуги в сфере гостиничного сервиса – на 1,7 %, цены на пассажирские перевозки – на 2,6 %. Одновременно на 2,3% снизились тарифы на горячую воду и отопление, а также на природный газ – на 0,8 процента.

Незначительное снижение цен, на 0,9 %, было зарегистрировано также в сфере продажи одежды и обуви. Подешевели услуги телефонной связи.

Существенным фактором роста цен является заметное повышение уровня зарплат, поскольку граждане не опасаются расходов, подчеркнула экономист Чешской банковской ассоциации Эва Замразилова. По мнению большинства экономических аналитиков, общий уровень потребительских цен в рамках межгодового повышения в октябре уже достиг своего максимума, и в течение последующих месяцев можно ожидать постепенного снижения цен.