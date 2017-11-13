Что подорожало и что подешевело в Чехии за год

Лорета Вашкова
13-11-2017
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Жители Чехии в настоящее время сталкиваются с самым большим ростом цен на товары и услуги с 2012 года. В межгодовом сравнении инфляция составила 2,9 %. Рост цен, связан, прежде всего, с подорожанием продуктов питания. Стоимость масла повысилась на 50,7%, яиц – на 36,4 %, сыров – на 12,7 процентов, молоко подорожало на 11,4%. Дороже обходится покупка хлебо-булочных изделий (на 6,1 %), мясных продуктов – почти на 5 %.

Иллюстративное фото, Фото: Pixabay - Открытый источникИллюстративное фото, Фото: Pixabay - Открытый источник Цены на овощи повысились в октябре по сравнению с 2016 годом на 10,4 %, фруктов – на 8,2 %. Больших финансовых затрат требует арендная плата, средний размер которой повысился на 2,9 %.

В месячном исчислении потребительские цены в октября поднялись лишь на 0,2 %.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Тарифы на услуги централизованного снабжения водой в Чешской Республике повысились на 1,2 %, услуги в сфере гостиничного сервиса – на 1,7 %, цены на пассажирские перевозки – на 2,6 %. Одновременно на 2,3% снизились тарифы на горячую воду и отопление, а также на природный газ – на 0,8 процента.

Незначительное снижение цен, на 0,9 %, было зарегистрировано также в сфере продажи одежды и обуви. Подешевели услуги телефонной связи.

Существенным фактором роста цен является заметное повышение уровня зарплат, поскольку граждане не опасаются расходов, подчеркнула экономист Чешской банковской ассоциации Эва Замразилова. По мнению большинства экономических аналитиков, общий уровень потребительских цен в рамках межгодового повышения в октябре уже достиг своего максимума, и в течение последующих месяцев можно ожидать постепенного снижения цен.

Лорета Вашкова
13-11-2017
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