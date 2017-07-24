Как сообщает пражский аэропорт в своем пресс-релизе, вторая половина года также обещает быть успешной, а за весь 2017 г. пассажиропоток может достичь показателя 15 млн человек. В качестве одной из причин роста специалисты называют увеличение числа пассажирских кресел и высокая заполняемость самолетов.

«Эта тенденция наблюдается с сентября 2016 г. Сейчас средняя заполняемость самолетов приближается к 80%, что является очень высоким показателем», – сообщил председатель правления пражского аэропорта Вацлав Ржегорж. На росте пассажиропотока также должен благоприятно сказаться период летних каникул.

Пассажиры внутриевропейских рейсов составляют 90% от общего числа. Количество путешествующих в Африку выросло на 81%, на 70% – в Восточную Азию и почти на 21% – на Ближний Восток.

Первое место по интенсивности пассажиропотока занимает Великобритания. Россия оказалась самым быстрорастущим направлением, а Москва по популярности как пункт назначения обогнала Париж. В межгодовом сравнении число пассажиров, курсировавших между Прагой и городами России, повысилось на 39%. На втором месте оказалась Италия (37%).