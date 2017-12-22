Чехию охватила «золотая лихорадка»

«Выручка от предрождественских продаж золота и серебра на чешском рынке в межгодовом сравнении выросла примерно на 30%. Помимо золота, покупатели также проявляют интерес к серебряным слиткам. Продажи платины выросли в три раза, поскольку цена на нее снизилась», – объясняет агентству ČTK председатель правления компании Golden Gate CZ Владимир Бруна.

Компания Zlaťáky.cz сообщает о межгодовом росте спроса и предложения в сегменте инвестиционного золота и серебра на 10–15%. По сравнению с февралем, мартом и августом 2017 г., когда наблюдался спад, можно говорить о росте на 100%. «В конце ноября – начале декабря мы зафиксировали повышение спроса на инвестиционную платину в 10 раз, что было связано с падением цены на бирже и появившейся информацией о снижении добычи этого металла в шахтах ЮАР, России и Канады», – сообщает коммерческий директор компании Ярослав Кршупала.

Аналитик АО Zlato Давид Марашек, со своей стороны, напоминает о тенденции увеличения стоимости золота к концу года, что связано с повышением спроса непосредственно на этот драгоценный металл в связи с периодом религиозных праздников, таких как Рождество, Ханука, и, прежде всего Китайский новый год, который в этот раз приходится на 16 февраля 2018 г. Сегодня повышению стоимости золото способствовало также то, что Центробанк США повысил процентные ставки по кредтам.

Чешский монетный двор отмечает в декабре, по сравнению с предыдущими месяцами, повышение на 30% интереса к покупке золота и золотых монет, которые население покупает в качестве рождественского подарка. Пресс-секретарь компании Ярослав Черны также выделяет такой новый для Чехии феномен как вложение в золото сбережений – поток таких клиентов по сравнению с ноябрем 2017 г. увеличился на 83%.

Фирма Gloden Gate отмечает в рождественский период двукратное повышение интереса к покупке золота и серебра. К настоящему моменту компания продала на 23 кг золота больше, чем в ноябре.

Этому способствует также снижение цены, которая в начале декабря составила 1240 долларов за унцию. В настоящий момент цена составляет около 1264 долларов. Для инвесторов, вкладывающих в драгоценный металл кроны, сложилась благоприятная ситуация благодаря укреплению чешской валюты и снижению курса доллара.

«Самым популярным рождественским подарком является слиток Valcambi, выполненный в форме плитки шоколада, который состоит из мерных слитков весом 1 грамм, которые можно отламывать. Чаще всего такие слитки покупают бабушки и дедушки для своих внуков, поскольку этот подарок интереснее, чем просто деньги в конверте», – объясняет председатель правления компании Golden Gate CZ Владимир Бруна.

Согласно исследованию, проведенному агентством NMS, в этом году 15% чехов оценивают вложения в золото как выгодную инвестицию. При этом непосредственными обладателями золотых слитков является 5% населения. 30% чехов боится обесценивания своих финансовых накоплений, однако 43% таких опасений не испытывает.