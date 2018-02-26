Чехия возобновит дотационную программу для поддержки развития альтернативных источников энергии

Общеевропейская энергетическая система включает в себя большое количество альтернативных, экологически чистых источников энергии. На втором месте по объемам производства находятся ветряные электростанции. Чехия, однако, в данном сегменте отстает и в настоящее время только готовится наверстать упущенное.
В ближайшее время в действие вновь вступит система дотаций, базой для которой станут энергетические аукционы.
Чехия с большим опережением выполнила цели по объему возобновляемых источников энергии, которые должны были быть достигнуты только к 2020 году. Это обстоятельство затормозило дальнейшее появление и развитие новых «зеленых источников». В прошлом году, например, в строй был введен лишь один «ветряной энергетический парк» мощностью 26 мегаватт. Общая же мощность ветряных станции Чехии составляет 308 мегаватт.
Однако в ближайшее время должны быть озвучены общеевропейские цели 2030 года, достижение которых без расширения альтернативных источников практически невозможно.