Чехия в топ -10 крупнейших торговых партнеров Германии

Как сообщил директор филиала чешского государственного агентства по поддержке экспорта CzechTrade в Дюссельдорфе Адам Яреш, в прошлом году чешский экспорт промышленных товаров и услуг в соседнюю страну увеличился в межгодовом сравнении на 3 % и составил 1,29 триллиона крон.

Чехия, таким образом, оказалась в топ-10 крупнейших экономических партнеров Германии, стала после Польши вторым наиболее значительным торговым экспортером в регионе Центральной и Восточной Европы, опередила по объему экспорта в Германию не только, к примеру, Бельгию, но и такие страны как Испания, Япония и Россия.

Нынешнее состояние дел свидетельствует в пользу того, что и в текущем году Чехия сохранит свои позиции. Об этом на Международной выставке машиностроения в Брно, проходившей в октябре, заявил глава Чешско-немецкой торговой и промышленной палаты (ČNOPK) Бернард Бауер. Лишь за период с января по август 2017 г. взаимный товарооборот между ЧР и Германией составил 1549 млрд крон (59,5 млрд евро), что в межгодовом исчислении представляет рост более чем на 6%. «Возможно, что в текущем году Чехия установит новый экспортный рекорд», – отметил Б. Бауер.