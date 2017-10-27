Чехия в топ -10 крупнейших торговых партнеров Германии

Лорета Вашкова
27-10-2017
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Чешская Республика по итогам 2016 года впервые в истории вошла в десятку главных торговых партнеров Германии, сообщает издание Český exporter. Экономика Германии продолжает расти, и, по данным издания, темпы ее роста в этом году могут составить 1,5-2 %, что является положительным сигналом и для чешских предприятий, экспортирующих треть своей продукции на немецкий рынок.

Иллюстративное фото: официальный фейсбук CzechTradeИллюстративное фото: официальный фейсбук CzechTrade Как сообщил директор филиала чешского государственного агентства по поддержке экспорта CzechTrade в Дюссельдорфе Адам Яреш, в прошлом году чешский экспорт промышленных товаров и услуг в соседнюю страну увеличился в межгодовом сравнении на 3 % и составил 1,29 триллиона крон.

Чехия, таким образом, оказалась в топ-10 крупнейших экономических партнеров Германии, стала после Польши вторым наиболее значительным торговым экспортером в регионе Центральной и Восточной Европы, опередила по объему экспорта в Германию не только, к примеру, Бельгию, но и такие страны как Испания, Япония и Россия.

Нынешнее состояние дел свидетельствует в пользу того, что и в текущем году Чехия сохранит свои позиции. Об этом на Международной выставке машиностроения в Брно, проходившей в октябре, заявил глава Чешско-немецкой торговой и промышленной палаты (ČNOPK) Бернард Бауер. Лишь за период с января по август 2017 г. взаимный товарооборот между ЧР и Германией составил 1549 млрд крон (59,5 млрд евро), что в межгодовом исчислении представляет рост более чем на 6%. «Возможно, что в текущем году Чехия установит новый экспортный рекорд», – отметил Б. Бауер.

Лорета Вашкова
27-10-2017
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