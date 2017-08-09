Напомним, что в результате введения антироссийских санкций и резкого падения курса рубля в 2014 году товарооборот между РФ и ЧР снизился почти на 40%, достигнув минимума с 1998 года. В 2016 году стоимостной объем российско-чешской торговли уменьшился по сравнению с 2015 годом еще на 10,6%.

«Развитию торговых отношений препятствовало ряд обстоятельств, главным из которых являются, естественно, санкции. Еще более серьезным ограничительным фактором было сокращение инвестиционных возможностей на российской стороне, что отразилось и на государственном бюджете», - подтвердил в интервью «Радио Прага» директор агентства CzechTrade Радомил Долежал.

Торговля пошла в рост

Но с начала 2017 года чешский экспорт в Россию и импорт из РФ в Чехию начали расти двузначными темпами – на 20% и 64% соответственно. В итоге в январе-апреле 2017 года объем российско-чешского товарооборота увеличился по сравнению с таким же периодом 2016 года на 43,8%, достигнув 67% стоимости от предсанкционного уровня 2014 года, причем более трети несырьевого экспорта обеих стран пришлось на высокотехнологические товары. «Главная причина в том, что в России постепенно улучшается экономическая ситуация, и благодаря укрепляющемуся курсу рубля российская экономика выходит из рецессии», - поясняет экономический советник Посольства Чешской Республики в Москве Мартин Башта в интервью Hlídacípes.org. По его словам, Россия занимает на данный момент 13-е место в списке основных внешнеторговых партнеров ЧР. Подобными данными располагает и глава Отдела внешних отношений Союза промышленности и транспорта ЧР Лукаш Мартин, по информации которого чешские компании активно ищут способы, чтобы вернуться на российский рынок.

Изменение структуры экспорта

Вместе с тем, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты по странам СНГ (ТПП) Франтишек Масопуст отмечает, что в последние два года произошли значительные изменения в структуре двусторонней торговли с Россией: «Раньше чешские компании поставляли машиностроительную продукцию, технологические комплексы, но теперь они вынуждены поставлять отдельные запчасти, которые монтируются на месте». «Речь идет о так называемом импортозамещении. Последовательная реализация данной политики – главное изменение, которое произошло в России за последние три года», - вторит Масопусту Мартин Башта. Как отмечает Лукаш Мартин из Союза промышленности и транспорта, подобные изменения вызваны тем, что после введения санкций России пришлось самостоятельно развивать некоторые технологии, которые прежде импортировались. «Санкции дали импульс к постепенному отходу России от сырьевой политики и к модернизации ее экономики. Выгоду из этого будут извлекать те предприятия, которые умеют работать в рамках СП на территории РФ и уже решили вопрос переноса технологий и производства», - считает Мартин.

Прогнозы экспертов

Франтишек Масопуст убежден, что чешский экспорт продолжит набирать обороты. «Однако он вряд ли вернется на уровень показателей 2014 года. С тех пор в России работают уже новые поставщики с других рынков, которые пришли на смену чешским», - утверждает представитель ТПП. Его опасения разделяют в Экономической палате ЧР.

«Антироссийские санкции будут оказывать влияние на чешский экспорт на долгосрочной основе. Существует опасность, что совместные предприятия в РФ создадут другие компании из стран ЕС и США, а чешским предпринимателям уже будет некуда вернуться», - полагает пресс-секретарь ЭП Мирослав Диро, который также указал, что в России еще существуют возможности для расширения чешско-российского сотрудничества в сфере энергетического и продовольственного машиностроения.

В частности, на IX заседании Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Чехией, проходившем в марте 2016 года, был утвержден актуализированный Перечень проектов к Совместному заявлению о партнерстве для модернизации, включающий список конкретных проектов инвестиционного взаимодействия в сферах ядерной энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, медицины и фармацевтики, транспорта, авиационной промышленности, машиностроения, химической промышленности, науки и техники, сельского хозяйства. В него вошли 16 проектов, в том числе 12 новых, многие из которых предусматривают создание производств на территории России, в том числе:

• проект строительства завода по производству текстильного волокна в Ивановской области при участии компании UNISTAV;

• проект строительства завода по производству изделий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств в индустриальном парке «Бобровский» Воронежской области совместным российско-чешским предприятием ООО «Агрострой Рус»;

• проект создания производства станкоинструментальной продукции совместным предприятием ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС» в Азове.

Однако оптимистические прогнозы специалистов могут не сбыться в полной мере в связи с отказом Чешского национального банка от поддержки стабильного курса национальной валюты (в течение последних нескольких лет ЧНБ старался искусственно удерживать чешскую крону на уровне около 27 крон за евро). «В течение первых недель было очевидно, что чешская валюта ищет направление, в котором будет двигаться, но сегодня можно уже с уверенностью сказать, что крона будет укрепляться, вопрос только в том, насколько быстро», - рассказал Hospodářské noviny заместитель председателя Ассоциации экспортеров Отто Данек. Еще один негативный фактор, по его мнению, это дефицит рабочей силы, который испытывают чешские компании.

Положительное влияние на состояние двусторонней торговли может, наоборот, оказать визит президента ЧР Милоша Земана в Москву, который намечен на осень. «Я ожидаю, что главу государства будет сопровождать многочисленная делегация бизнесменов. В России к Милошу Земану относятся очень позитивно, и это, конечно, помогает чешским компаниям в сфере развития экономического и торгового сотрудничества с российскими партнерами», - полагает экономический советник Посольства ЧР в Москве Мартин Башта.