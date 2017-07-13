Чехия и другие страны Вышеградской четверки примут участие в работе Международного центра исследований (МЦИ МБИР), который будет работать на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.
Госкорпорация Росатом и Центр компетенций V4G4 (V4G4 Center of Excellence), который был создан четырьмя институтами атомных исследований и инжиниринговыми компаниями из стран Вышеградской четверки, включая Институт атомных исследований в Ржежи (UJV Řež), подписали Меморандум о взаимопонимании по участию в создаваемом партнерстве. Согласно меморандуму, партнеры договорились согласовать ключевые условия участия в международном центре исследований на базе МБИР и определить необходимый объем реакторного ресурса для выполнения научной программы.
МБИР – возводимый в Димитровграде на площадке ОАО «ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов» многоцелевой научно-исследовательский реактор, работающий в быстром спектре нейтронов. Реактор будет иметь три изолированных петли с автономным охлаждением, три экспериментальных канала в активной зоне для инструментированных сборок и 14 ячеек для внутриреакторных материаловедческих исследований.
Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.
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