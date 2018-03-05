Чехия поможет миру бороться с пластиковой упаковкой – чумой XXI века

MIWA является сокращением английского выражения Minimum Waste – минимизация отходов, а реализует проект не эколог-активист, а чешский предприниматель Петр Бача, который вот уже 20 лет производит упаковки для продуктов питания по заказу крупных компаний. Бизнесмен прекрасно знает, что в объеме бытового мусора, который накапливается в хозяйстве любой семьи, упаковки от различных товаров составляют 80%, а доля пластика там достигает 60-80%. И даже переработка не может полностью решить эту проблему.

Философия, которую Петр Бача взял на вооружение, пытаясь найти способ сберечь окружающую среду, – это помешать самому появлению упаковки. Собрав международную команду профессионалов из разных областей, он поставил задачу – обеспечить путешествие продукта питания от производителя к потребителю без появления отходов от упаковки. В свой проект Бача вложил почти миллион евро.

В результате, изобретенная новаторами система MIWA минимизирует использование материала для упаковки и транспортировки с помощью внедрения специальных многоразовых транспортировочных капсул-контейнеров.

Чешский бизнесмен уверен – его система – инновативное и экологичное решение проблемы загрязнения окружающей среды. Многоразовые капсулы доставляются в магазин, где размещаются на торговых площадях в специальных раздаточных секциях. Из них продукт уже выдается в любом количестве покупателю, а контейнеры возвращаются поставщикам для нового наполнения.

В магазине заказчик будет выбирать товар при помощи мобильного приложения или сканера и дисплея, на котором появится изображение товара. Отсканировав код, покупатель сможет получить полную информацию – о его производителе, характеристиках и использовании. Он также сможет определить точный объем желаемой покупки и выбрать упаковку, в которую положит продукт – она будет многоразовой или сделанной из экологического материала. При этом клиент магазина получит возможность сразу же оплатить товар, не выстаивая очереди в кассу.

Осенью 2017 г. изобретатели были награждены за свой проект премией New Plastics Economy Innovation Prize, которая включает бонус в размере 200 тыс. долларов и годовое участие в программе Силиконовой долины, где изобретение имеет все шансы выйти на мировой уровень.