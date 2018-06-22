Чехия открывает тысячам сербов свой рынок труда

Правительство одобрило введение специальных нормативов, призванных решать проблему недостатка квалифицированных кадров за счет привлечения работников из-за рубежа. Об этом в своем пресс-релизе сообщает МИД Чехии.

Облегченный режим трудоустройства в стране иностранцев уже введен для граждан Украины, Филиппин и Монголии. Выделение рабочих мест для граждан Сербии вступит в силу в сентябре 2018 г.

«На основании сегодняшнего решения правительства чешское посольство в Белграде сможет рассмотреть до 3000 заявлений в год из Сербии на получение трудовой карты квалифицированного работника. В настоящее время посольство Чешской Республики принимает примерно 1000 заявок в год», – указывает МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства, введение подобных мер – так называемых «режимов» является действенным инструментом для целевого регулирования миграции, чем Чехия пользуется с 2012 г. В феврале 2018 г. правительство одобрило увеличение числа принятых заявлений от украинцев до 20 000 в год. Одновременно было принято решение о введении «режимов» для Монголии и Филиппин с годовым объемом приема заявлений до 1000 в год для каждой из стран.

Компании с числом работников выше десяти, могут с помощью этой программы заполнить длительно вакантное рабочее место. Для этого работодатель подает запрос в Министерство промышленности и торговли, которое передает его в соответствующие органы. Цель программы – ускорить выдачу рабочей карты конкретному сотруднику-иностранцу. При этом трудоустройство граждан Сербии, Украины, Филиппин и Монголии проходит согласно одинаковой для всех процедуре.

В Чехии долгое время сохраняется низкий уровень безработицы, который в мае 2018 г. составил 3%, что является самым низким показателем для Евросоюза. Чешские предприятия давно жалуются на недостаток рабочих рук, указывая, что вынуждены отказываться от выполнения заказов.

По данным, которые недавно приводила министр труда Ярослава Немцова, в Чехии в настоящий момент работает 374 000 иностранцев, из них 280 000 приехало из стран ЕС, и 94 000 – из третьих стран.