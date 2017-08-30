Чехия может принять участие в развитии энергосети Таиланда

Антон Каймаков
30-08-2017
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В Таиланде для чешских предпринимателей открывается возможность расширения потоков экспорта и импорта товаров, а также в сфере развития энергетической системы страны. В этом уверен посол Чешской Республики в Таиланде Марек Либржицки.

Бангкок, иллюстративное фото: Terence Ong, CC BY 2.5Бангкок, иллюстративное фото: Terence Ong, CC BY 2.5 По словам дипломата, в Таиланде ныне разрабатывается национальная стратегия развития, которая будет реализовываться в течение последующих двух десятилетий. Таиланд стремится развивать свой бизнес-потенциал, а не эксплуатировать исключительно туристический имидж.

Второй сферой, где для чешских компаний открываются новые пути развития, является энергетика Таиланда. Как подчеркивает чешский посол Марек Либржицкий, Таиланд, в рамках программы диверсификации энергетической системы, не забывает и об угольных электростанциях. В этой области чешские фирмы располагают значительным опытом и технологиями. Не на последнем месте находятся также и технологии, позволяющие улучшить экологические параметры эксплуатируемых угольных электростанций.

Третьей перспективной для чешских предпринимателей областью является транспортная сфера. Таиланд нуждается в обновлении и расширении дорожной инфраструктуры, в модернизации автомобильного парка. Перспективными являются и возможности поставок в Таиланд чешских трамваев. В настоящее время по этому поводу проходят интенсивные переговоры.

Антон Каймаков
30-08-2017
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