Чехия готова помочь Уфе в развитии системы общественного транспорта

Тимур Кашапов
21-09-2017
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«Транспортное предприятие Праги» (Dopravní podnik hlavního města Prahy) и Управление электротранспорта Уфы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. В его рамках столица Республики Башкортостан собирается перенимать чешский опыт при организации общественного транспорта. Меморандум был подписан в рамках визита уфимской делегации во главе с руководителем администрации города Иреком Ялаловым в Прагу.

Иллюстративное фото: Petr Novák, CC BY-SA 2.5Иллюстративное фото: Petr Novák, CC BY-SA 2.5 Чешская сторона также выразила готовность сотрудничать в вопросах возможной организации производства по сборке и ремонту трамваев. «Трамваи Т3, используемые в Праге, это замечательные трамваи. Они ходили в городе много лет. Но сейчас появились новые, более комфортные трамваи, которые перевозят больше людей. У пассажиров тоже стало больше требований: wi-fi, кондиционер. Кроме того, ужесточились требования к шуму. Это тоже одна из причин почему побеждают новые трамваи», - отметил председатель правления Транспортное предприятие Праги Ян Блеха.

«Мы надеемся, что лучшие чешские наработки, которые реализованы в Праге в вопросах организации общественного транспорта, со временем найдут применение в Уфе. Чешские друзья нам подскажут те моменты, где мы сможем избежать ошибок и более грамотно вложить те средства, которые будут направлены на развитие этих проектов», - заявил, в свою очередь, Ирек Ялалов.

Сообщается, что чешская сторона готова кредитовать покупку Уфой новых и ремонт старых вагонов, строительство новых путей и ремонт уже существующих на неограниченную сумму на срок до семи лет при условии, что не менее 50% всех поставок и работ будет осуществлено в Чехии.

Тимур Кашапов
21-09-2017
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