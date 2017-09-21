Чехия готова помочь Уфе в развитии системы общественного транспорта

Чешская сторона также выразила готовность сотрудничать в вопросах возможной организации производства по сборке и ремонту трамваев. «Трамваи Т3, используемые в Праге, это замечательные трамваи. Они ходили в городе много лет. Но сейчас появились новые, более комфортные трамваи, которые перевозят больше людей. У пассажиров тоже стало больше требований: wi-fi, кондиционер. Кроме того, ужесточились требования к шуму. Это тоже одна из причин почему побеждают новые трамваи», - отметил председатель правления Транспортное предприятие Праги Ян Блеха.

«Мы надеемся, что лучшие чешские наработки, которые реализованы в Праге в вопросах организации общественного транспорта, со временем найдут применение в Уфе. Чешские друзья нам подскажут те моменты, где мы сможем избежать ошибок и более грамотно вложить те средства, которые будут направлены на развитие этих проектов», - заявил, в свою очередь, Ирек Ялалов.

Сообщается, что чешская сторона готова кредитовать покупку Уфой новых и ремонт старых вагонов, строительство новых путей и ремонт уже существующих на неограниченную сумму на срок до семи лет при условии, что не менее 50% всех поставок и работ будет осуществлено в Чехии.