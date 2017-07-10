«Белая контрабанда» составляет треть

Объемы нелегальной торговли табачными изделиями в Чехии в последние годы остаются стабильными, в 2015 году они составили 3,2 процента. Почти треть нелегально ввозимых и продаваемых в стране сигарет приходится на долю брендов, называемых «белой контрабандой». Чаще всего они производятся за рубежом вполне законно, однако сделаны исключительно в расчете на последующую контрабанду и продаются по более низкой цене. Примером являются такие марки как Jin Ling, Fest, NZ или Compliment, нелегально ввозимые в Чехию преимущественно из Украины и Белоруссии. Данные государства, согласно информации газеты Hospodářské noviny, являются для чешского рынка главными поставщиками нелегальных сигарет.

Цена пачки обычных сигарет в Чешской Республике примерно в шесть раз выше, чем тех же сигарет в Украине и Белоруссии, где стоимость пачки составляет от 13 до 17 крон примерно (примерно 50 евроцентов). Данный факт является главным двигателем сохранения нелегального табачного рынка в Чехии, заключают авторы исследования, проведенного KPMG.

Дорогая дешевая сигарета

Доля нелегальных сигарет на рынке Евросоюза составляет 10%. Главным стимулом для развития подпольных табачных производств в некоторых странах остается резкий рост акцизов. В рамках Европы по объему контрабандной продукции в сфере табака рекордсменом является Латвия с 22,6% от общего объема табачного рынка. В Греции объем нелегально продаваемых сигарет – 18,8 %, на Мальте – 17,2 процента. Потери государств-членов ЕС от такого объема контрабанды и контрафакта превысили 10 млрд евро.