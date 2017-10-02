Чехи тратят в Интернет-магазинах миллиарды

Пальма первенства среди иностранных торговцев здесь принадлежит Соединенному Королевству. Также жители Чехии любят приобретать товары по Интернету в Ирландии, США, Нидерландах, Китае и Германии. Такие данные были получены в результате анализа сведений, предоставленных чешскими банками.

Отмечается, что на лидирующие позиции начинает выходить Китай – чешских покупателей не оставляют равнодушными низкие цены, которые предлагают онлайн-магазины Поднебесной. Так, траты на Aliexpress.com, по данным банка ČSOB, выросли в прошлом году на 50%, а на Wish.com – на 250%. Однако средняя сумма, израсходованная там, составляет всего около 270 крон (чуть более 10 евро).

Кроме того, часто клиенты делают покупки в Интернете, не подозревая, что попали в китайский магазин. Нередко покупатели жалуются, что приобрели подделку или некачественный товар, сообщает Raiffeisenbank.

«Жалобы покупателей на оплату товара, сделанную в китайских магазинах, появляются все чаще. Нередко речь идет о мошенничестве, когда клиент, отвечая на фальшивое электронное письмо, предоставляет данные о своей карте, с которой затем совершается списание средств», – предупреждает банк Česká spořitelna.

Всего за прошлый год чехи сделали 25,3 млрд Интернет-платежей за рубежом, средняя величина которого составила 1095 крон (40 евро).