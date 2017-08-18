Чехи приняли участие в модернизации черногорской железной дороги

Ольга Васинкевич
18-08-2017
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Главный черногорский железнодорожный узел Подгорица будет модернизировать чешский поставщик предохранительных устройств AŽD Praha. Черногория заплатит за модернизацию почти 160 миллионов крон (более 6 млн. евро). Строительство начнется в конце 2017 года и продлится последующие 12 месяцев.

Иллюстративное фото: Petr Štefek, CC BY SA 2.5Иллюстративное фото: Petr Štefek, CC BY SA 2.5 Компания AŽD Praha произведет и поставит в Подгорицу электронную станционную предохранительную систему. Она передает сигнал диспетчерам, какой путь свободен, а по которому едет поезд. Фирма также обеспечит предохранительными системами стрелочные переводы вблизи железнодорожного узла, а также железнодорожные переезды. Регулировать движение поездов будут LED светофоры. Аналогичные светофоры фирма уже установила на вокзале в Белграде.

«Подписание договора является еще одним успехом в Юго-восточной Европе, где нам удалось получить заказы сразу в трех странах. Тем самым, для нас открывается путь к новым тендерам в Черногории, где планируется модернизация еще семи станций на трассе Биело-Поле – Бар», - сообщил генеральный директор AŽD Praha Зденек Хрдле.

Помимо установки предохранительных систем на вокзале в Подгорице, компания также получила заказы еще на двух ж/д станциях. Для того чтобы в зимнее время там не замерзали стрелочные переводы, фирма установит там обогревающие устройства. Преимущественно этим будет заниматься дочерняя компания AŽD Praha в Белграде.

Примерно треть зарубежных заказов AŽD Praha имеет именно на Балканах. Даже в Черногории компания работает уже не в первый раз. При сотрудничестве с другими компаниями уже была проведена модернизация маршрута из Подгорицы в Никшич, в рамках которой было осуществлено строительство пяти ж/д станций. У фирмы есть заказы и в других балканских государствах. Например, в настоящее время в Македонии проходит модернизация железнодорожного коридора Куманово – Беляковце на общую стоимость без малого 100 миллионов крон (3,7 млн. евро).

Ольга Васинкевич
18-08-2017
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