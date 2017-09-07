Чехи построят дороги в Украине

Компания Arca Industry Ukraine, дочерняя структура чешской Arca Capital, подписала трехсторонний меморандум с ООО «Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями «УПС» и компанией по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine о консолидации усилий, направленных на объединение активов и мощностей 11 украинских строительных компаний на базе «УПС» и совместных действиях при строительстве дорог и магистралей и других объектов инфраструктуры по всей Украине.
В соответствии с меморандумом Arca Capital намерена вложить в строительство дорог в Украине в 2018 году до 150 млн евро, а также увеличить парк дорожно-строительной техники на 100 единиц и нанять на работу дополнительно 300 человек.
«Мы заинтересованы в начале крепких и продуктивных деловых отношений с группой украинских предприятий, поскольку знаем, что состояние развития инфраструктуры и новых логистических возможностей – приоритетный вопрос на уровне государства. Мы твердо намерены инвестировать в деятельность группы строительных компаний», - отметил директор «Арка Индастри Юкрейн» Павол Крупа.