При этом средний показатель единой Европы составляет 40%. Первые строки рейтинга занимают Дания и Норвегия, где счета без дополнительных напоминаний оплачивает восемь из десяти бизнесменов. На последнем месте – румынские и португальские фирмы, из которых вовремя платит менее 20%.

В Чехии дисциплина в платежах претерпела значительные изменения к лучшему в 2013-2014 гг., когда начали сглаживаться последствия экономического кризиса. «У компаний есть заказы и достаточное количество финансовых средств, банки готовы предоставлять кредиты. Все это положительно сказывается на платежной морали», – объясняет председатель Ассоциации малых и средних предприятий Карел Гавличек.

Показатели за 2017 г. могут оказаться еще выше, поскольку во втором квартале ВВП чешской экономики в межгодовом сравнении вырос на 4,5%.

Вовремя платить по счетам хочет предпринимателей заставить и Брюссель. С 2013 г. в Евросоюзе действует правило, согласно которому счет-фактура должна быть оплачена в течение 60 дней, если между компаниями нет специальной договоренности.

В некоторых сегментах экономики, например в строительстве и у ритейлеров, такая практика бывает в порядке вещей. Крупные компании занимают достаточно сильные позиции, чтобы принудить своих мелких поставщиков соглашаться на боле длительные сроки оплаты.

Исследование, проведенное агентством Intrum Justitia, подтвердило, что с договоренностью об отсроченных платежах в Чехии сталкивается 88% фирм, в то время как средний показатель по Евросоюзу составляет 60%.