Чехи не спешат раскошеливаться на дорогие спорттовары

Однако каждый десятый потребитель раскошелился на сумму свыше 15 тысяч крон (577 евро), причем больше всего покупатели готовы потратить за спортивный инвентарь, меньше всего – за спортивную обувь. 70 %, как вытекает из опроса, проведенного GfK Sports Equipment &Fashion, предпочитает покупать стандартные спортивные товары

Чаще всего отечественные покупатели, вознамерившись приобрести обувь, футболки, велосипед, ролики, скейт или тренажер, направляются в такие магазины как Sportisimo, Decathlon, A3 Sport, Hervis и ,с некоторых пор, также в Lidl. Среди брендовых магазинов ведущие позиции занимают Adidas и Nike (второе место), специализированных - HUDY sport, интернет-магазинов – SportsDirect, а среди магазинов с широким ассортиментом большой популярностью пользуется Mall.cz.

Детский спортивный инвентарь нередко приобретают посредством комиссионных интернет–магазинов. Лишь 30 процентов заказчиков ищут более дорогие товары, в производстве которых использоваись высокие технологии, сообщила Рената Долежилова из GfK. В целом можно сказать, что чехи относятся скорее к категории консервативных покупателей и чаще всего останавливают свой выбор на таких марках как Adidas, Nike, Alpine Pro, Crivit (Lidl), Puma, Husky, Loap, Salomon.