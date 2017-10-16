Чехи не спешат раскошеливаться на дорогие спорттовары

Лорета Вашкова
16-10-2017
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Как обстоят дела в отрасли, экипирующей не только звездных спортсменов, но и рядовых приверженцев активного образа жизни ? Сколько чехи готовы потратить за спортивный инвентарь? За последних 12 месяцев жители Чехии в среднем чаще всего заплатили за спортивные товары не так уж много, 1500 - 3000 крон (от 58 до 115 евро).

Иллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио Прага Однако каждый десятый потребитель раскошелился на сумму свыше 15 тысяч крон (577 евро), причем больше всего покупатели готовы потратить за спортивный инвентарь, меньше всего – за спортивную обувь. 70 %, как вытекает из опроса, проведенного GfK Sports Equipment &Fashion, предпочитает покупать стандартные спортивные товары

Чаще всего отечественные покупатели, вознамерившись приобрести обувь, футболки, велосипед, ролики, скейт или тренажер, направляются в такие магазины как Sportisimo, Decathlon, A3 Sport, Hervis и ,с некоторых пор, также в Lidl. Среди брендовых магазинов ведущие позиции занимают Adidas и Nike (второе место), специализированных - HUDY sport, интернет-магазинов – SportsDirect, а среди магазинов с широким ассортиментом большой популярностью пользуется Mall.cz.

Детский спортивный инвентарь нередко приобретают посредством комиссионных интернет–магазинов. Лишь 30 процентов заказчиков ищут более дорогие товары, в производстве которых использоваись высокие технологии, сообщила Рената Долежилова из GfK. В целом можно сказать, что чехи относятся скорее к категории консервативных покупателей и чаще всего останавливают свой выбор на таких марках как Adidas, Nike, Alpine Pro, Crivit (Lidl), Puma, Husky, Loap, Salomon.

Лорета Вашкова
16-10-2017
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