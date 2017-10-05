Чехи и русские проложат железнодорожный «Шёлковый путь»

В рамках меморандума предусматривается «сотрудничество в рамках обмена актуальной информацией в области логистики перевозок внешнеторговых грузов с участием сторон, подготовку и реализацию предложений по привлечению и развитию дополнительных грузопотоков на Евразийском пространстве с использованием контейнерных поездов, проведение совместных маркетинговых исследований в области перевозок грузов железнодорожным транспортом, а также организацию и представление новых совместных транспортных продуктов на международном транспортном рынке».

Напомним, что ČD Cargo – это дочерняя компания České dráhy, которая является крупнейшим чешским железнодорожным перевозчиком. Компания предлагает услуги по перевозке различных грузов, включая перевозки в контейнерах, а также предоставляет парк вагонов в аренду. ČD Cargo является одним из пяти крупнейших железнодорожных перевозчиков в рамках стран-членов ЕС.